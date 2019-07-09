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В Минске открыли движение по Южной магистрали

10.07.2019 11:10 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыли движение по Южной магистрали, построенной вдоль железной дороги Минск - Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.

Южная магистраль находится на территории Октябрьского района между ул. Володько и ул. Асаналиева. По сути, она является дублером ул. Кижеватова. В перспективе планируется продлить ее до МКАД.

Дорога окаймляет экспериментальный комплекс "Минск Мир" со стороны железной дороги. Таким образом, она обеспечивает его транспортное обслуживание в направлении выезда из города.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыли движение по Южной магистрали, построенной вдоль железной дороги Минск - Гомель, передает корреспондент БЕЛТА. Южная...
 
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