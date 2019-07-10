Предметы быта людей каменного века обнаружили археологи в Жлобинском районе

Источник материала: БелТА

Фото Олега Вороненко

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предметы быта людей каменного века обнаружили во время июньской археологической экспедиции на месте стоянки "Нижняя Олба", расположенной на территории заказника "Смычок" в Жлобинском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель экспедиции, аспирант Института истории НАН Беларуси Олег Вороненко.

Нынешняя экспедиция пополнила коллекцию артефактов более чем на 600 ценных экземпляров.

Это поселение является уникальным для всей Восточной Европы. Располагается недалеко от места, где Березина сливается с Днепром. "Научное исследование стоянки началось в 2013 году под руководством сотрудника Института истории НАН Беларуси археолога Игоря Езепенко. Он также возглавлял экспедиции в 2017 и 2018 годах", - пояснил Олег Вороненко.

До 2018 года в южной части поселения было вскрыто более 100 кв.м культурного слоя до глубины 1,2 м. Здесь были обнаружены наконечники стрел, пластинки с затупленным ретушью краем, разнообразные резцы (боковые, срединные, на углу сломанной пластины), скребки. По словам руководителя экспедиции, полученные материалы имеют ярко выраженный мезолитический облик и могут указывать на возможные сезонные миграции в регион племен охотников, собирателей кундской культуры из стран Балтии.

Исследования северо-западной части стоянки были начаты в прошлом году. Тогда вскрыли 32 кв.м культурного слоя до глубины 0,8 м. Было найдено жилище овальной формы с очагом в центре, обитать в котором могла семья из 4-5 человек. Рядом обнаружили следы столбовых конструкций, а также фрагменты керамики, орудия труда.

Во время нынешних раскопок вскрыли 32 кв.м культурного слоя. На глубине 0,3-0,5 м были найдены кремневые орудия (вкладыши, резцы). "Предположительно, это место заселялось с мезолитической эпохи (7-6 тыс. лет до н.э.), - рассказал Олег Вороненко. - Также выяснилось, что следующий этап заселения местности связан с племенами позднего неолита днепро-донецкой культуры (3-2 тыс. лет до н.э.). Найдена характерная для этого времени гребенчато-накольчатая керамика (обломки лепных орнаментированных сосудов)".

Самые поздние следы пребывания человека в данном поселении датируются железным веком. Об этом свидетельствует найденный развал лепного горшка, предположительно датирующийся самым концом эпохи (середина первого тысячелетия нашей эры).

Всего за годы научных исследований стоянки "Нижняя Олба" археологи обнаружили свыше 4 тыс. артефактов.

Олег Вороненко отметил, что активное участие в раскопках ежегодно принимают волонтеры - ученики Жлобинской СШ №5. Следующая экспедиция запланирована на начало августа.-0-

Фото Олега Вороненко