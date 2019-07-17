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Мультимедийный светомузыкальный фонтан в Минске будет включать 199 струй

17.07.2019 11:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный светомузыкальный фонтан, который в 2020 году запустят в Минске на реке Свислочь, будет состоять из 199 струй. Он станет подарком столице от группы ПАО "Сбербанк России", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БПС-Сбербанк".

Фонтанный комплекс выполнят в форме прямоугольника размером 90 на 16 м. Струи будут достигать высоты 30 м и формировать такие эффекты, как бегущая дорожка из 92 форсунок, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи, веера, лилии и водный экран для трансляции мультимедийного шоу.

Как отметили в пресс-службе, этот проект - результат совместной работы Сбербанка, руководства Беларуси и Минского городского исполнительного комитета. В его основе - концепция "умного" фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан будет оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

"Минск - прекрасный город. Он хорошеет с каждым годом. Фантастически чистые и светлые улицы, улыбающиеся люди. Хочется внести в этот город частичку своих хороших пожеланий. Когда родилась идея создания этого фонтанного комплекса, ее поддержал Александр Григорьевич Лукашенко и мы благодарны ему за поддержку. Это будет уникальный объект, подобных ему единицы во всем мире", - отметил первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Александр Ведяхин на церемонии закладки памятного знака, обозначившего начало строительства фонтанного комплекса.

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран поблагодарил Сбербанк за такой подарок, а также за то, что Минск вновь вернулся в атмосферу международных спортивных игр - впервые в Беларуси проходит корпоративная олимпиада Сбербанка. "Мы со всем радушием принимаем в эти дни тысячи гостей, участников "Сбербанкиады", используя возможности развитой спортивной инфраструктуры столицы", - добавил он.

Торжественное открытие комплекса запланировано на 2020 год. Он будет расположен в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийный светомузыкальный фонтан, который в 2020 году запустят в Минске на реке Свислочь, будет состоять из 199 струй. Он станет...
 
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