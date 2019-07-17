В Минске 21 июля изменится движение общественного транспорта из-за соревнований по триатлону

Источник материала: БелТА

Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением в Минске соревнований Alfa-Bank Minsk Triathlon в работу маршрутов городского и пригородного пассажирского транспорта с 8.20 до 11.00 21 июля вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Движение автобусов маршрута №1 со стороны ж/д вокзала организуется по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Нарочанской, от ДС Веснянка - без изменений.

Автобусы маршрута №119С со стороны ж/д вокзала пойдут по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, МКАД, пр. Победителей с выполнением на изменяемом участке ОП "Романовская Слобода", "ст.м Фрунзенская", "Тимирязева", "2-я городская детская больница", в обратном направлении - без изменений.

Автобусы №69 со стороны ж/д вокзала будут двигаться по маршруту, организованному по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, пр. Пушкина и далее по маршруту, а в обратном направлении - без изменений.

Автобусы №29 будут следовать в направлении пр. Пушкина по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской и далее по маршруту, в обратном направлении - по ул. Орловской, пр. Победителей, ул. Немига, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту.

Автобусы №44, №136 будут следовать в направлении Ждановичей по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской, Тимирязева, автодороге Р28, в обратном направлении - в аг. Ждановичи по ул. Парковой, далее по пр. Победителей, ул. Немига, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту.

Автобусы №91 поедут до ДС Веснянка со следованием от ул. М.Богдановича по ул. Немига, Романовская, Слобода, Кальварийской, Тимирязева, ул. Нарочанской, в обратном направлении - по ул. Нарочанской, пр. Победителей, ул. М.Богдановича и далее по маршруту.

Движение автобусов маршрута №133 в направлении ДС Веснянка организуется по ул. Орловской, Тимирязева, Нарочанской, в обратном направлении - без изменений.

Маршрут автобуса №11 в направлении ДС Веснянка будет построен по пр. Пушкина, ул. Тимирязева, Нарочанской, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрута №73 от ул. Московской будут ходить по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева и далее по маршруту, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрута №163 проследуют от ул. Московской по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Притыцкого, Бельского, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрутов №76Э, №89Э в направлении ТЦ Ждановичи поедут по ул. Орловской, Тимирязева, в обратном направлении - без изменений.

Маршрут автобуса №190Э со стороны Вокзала сокращается до ОП "Ст. Ждановичи", в обратном направлении движение маршрута организуется в агрогородке Ждановичи по ул. Парковой (без выполнения ОП "Парковая"), ул. Полевой, МКАД, ул. Тимирязева и далее по маршруту.

Троллейбусы №10, №39, №77 будут ходить по сокращенному маршруту со стороны просп. Пушкина до ОП "2-е кольцо" с правыми поворотами по кварталу ул. Орловской, пр. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева, затем по пр. Пушкина и далее по маршрутам.

При выборе маршрута пассажирам следует учитывать, что с 7.50 до 10.30 движение пригородных автобусов №219, №419, №420 в прямом направлении организуется согласно действующей схеме без заезда на остановочные пункты "Минское море" и "Санаторий "Пралеска"; в обратном направлении - от остановочного пункта "РИВВиТ" по автодорогам Н-9036 - Р-133 - МКАД - Р-28 - ул. Парковая с заездом на остановочный пункт "ООЦ "Лидер" и далее по маршрутам, исключив заезд на остановочные пункты "Поворот на РИВВиТ", "Детская деревня Истоки", "Санаторий "Белорусочка", "Поворот на Минское море", "Грязелечебница" и "Санаторий "Крынiца".

Плавательный этап соревнований Alfa-Bank Minsk Triathlon состоится на базе Центра парусного спорта (Минское море, район деревни Заречье). Велосипедный и беговой маршруты организуют по улицам Минска с финишем возле Дворца спорта. Организаторами соревнований выступают общественное объединение "Клуб триатлона "Тристайл", совместно с Министерством спорта и туризма, главным управлением спорта и туризма Мингориспокома.-0-