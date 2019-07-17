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Движение на части трассы М3 в Минском районе временно ограничат 18 июля
17.07.2019 16:23 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото УСК по Минской области
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы М3 Минск - Витебск в Минском районе временно ограничат 18 июля из-за следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
"На 9-м км автодороги М3 в Минском районе 18 июля с 11.00 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В это время будет ограничено движение транспортных средств на данном участке в направлении Минска", - проинформировала Татьяна Белоног.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы М3 Минск - Витебск в Минском районе временно ограничат 18 июля из-за следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА...
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