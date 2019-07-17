Источник материала: БелТА

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Рабочая неделя близится к завершению, а значит, пора задуматься о планах на выходные. "Афиша" предлагает провести время на семейном фестивале "Букидс", открыть сезон музыкальных вечеров у ратуши, отправиться на обзорные экскурсии по Минску на ретро-автобусе, отпраздновать День пожарной службы, стать участниками любительского турнира по триатлону и увидеть главную кинопремьеру недели.

Застоличная афиша приглашает перенестись в Средневековье с фестивалем "Наш Грюнвальд", повеселиться на празднике здоровья, культуры и семьи "Shimko собирает друзей", выйти на старт веломарафона "Суседзi" на Августовском канале, получить заряд энергии на рок-фестивале "Эдем" в Могилеве, а настоящих автолюбителей не заставит скучать международный фестиваль SunDay под Гродно.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Семейный фестиваль "Букидс", который 20-21 июля пройдет в Центральном ботаническом саду, предложит маленьким гостям попробовать себя в 50 профессиях.

Юные посетители смогут спроектировать и построить свой первый дом, создать ландшафтный арт-объект, пройти уроки финансовой грамотности и получить первые водительские права. Каждому предложат освоить столярное мастерство, уложить плитку, посадить яблоневый сад, попробовать себя в роли пчеловода, декоратора, мороженщика, инкассатора и артиста цирка. Юные строители замесят раствор, построят стену из кирпича. На импровизированной заправке научат заправлять автомобиль и расскажут о топливе.

У детей будет возможность больше узнать о буднях пожарных, врачей скорой помощи, сотрудников ГАИ и военных. Тем, кто увлекается наукой, расскажут о работе химика, биолога, физика, археолога, программиста. Маленьких модников пригласят на площадку красоты, чтобы освоить профессии визажиста, фотомодели, стилиста, швеи.

Причем труд детей будет оплачен: юным гостям заведут специальные трудовые книжки, с которыми они устроятся на работу. Заработанные деньги можно будет потратить в импровизированном магазине игрушек.

Помимо профориентационных площадок организаторы подготовили более 15 спектаклей для малышей до 3-х лет и ребят постарше. Будет работать фуд-корт с полезными продуктами, откроются игровые и спортивные площадки.

Всем детям вход свободный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 10.00 до 18.00.

Торжества ко Дню пожарной службы в Минске пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького. Дети и взрослые смогут провести время с пользой, испытать свою ловкость и почувствовать себя спасателями, примерив боевую одежду. На всех игровых локациях посетители не только получат много полезной информации, но и заработают специальные жетоны, которые можно будет обменять на призы и сувениры.

Не обойдется и без любимцев публики - лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС. Гостей праздника также ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы авиации МЧС. Подкрепиться посетители смогут у одной из четырех полевых кухонь.

Развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми смогут сфотографироваться на память все желающие.

Вход свободный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: начало в 11.00.

Открытие нового сезона музыкального фестиваля "Классика у ратуши с velcom | A1", который уже стал визитной карточкой столицы, состоится в эту субботу на площади Свободы. Минчане и гости столицы смогут услышать классические произведения в исполнении лучших музыкантов Беларуси.

Музыкальные вечера будут проходить на протяжении двух летних месяцев - июля и августа. Запланировано шесть субботних концертов: 20 июля, 27 июля, 3 августа, 10 августа, 17 августа, 31 августа.

Откроет музыкальный форум в столице Государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова. Всех пришедших на концерт ждет большое количество сюрпризов.

Изначально проект задумывался как попытка вывести классическую музыку из камерных стен на улицы города, что и удалось успешно реализовать. Теперь классические вечера у ратуши стали неотъемлемой частью городской культуры.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы, 2.

Время: начало в 20.30.

Любительский турнир по триатлону Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019 состоится в Минске. Для участия в турнире уже зарегистрировались около 550 атлетов из восьми стран. Среди заявленных - спортсмены из США и Египта.

Триатлон - вид спорта, включающий плавание, велогонку и бег. Плавательный этап гонки состоится на базе Центра парусного спорта. Велосипедный и беговой маршруты пролягут по улицам Минска с финишем возле Дворца спорта.

Дистанций в этом году будет две: 475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег, а также 950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег. В соревнованиях TriKids смогут принять участие дети. Для мальчиков и девочек 6-10 лет - это 500 м бегового этапа, а для детей 11-13 лет - 100 м плавание и 1 км бег. Выступить можно будет как в командном, так и в личном зачете.

Участие в соревнованиях платное по предварительной регистрации.

Место: старт от Центра парусного спорта (Минское море, район деревни Заречье).

Время: начало в 9.00.

Окунуться в атмосферу середины прошлого века, познакомиться с историей Минска и его достопримечательностями можно благодаря ретро-автобусу, который по 10 августа включительно будет курсировать по центру столицы с обзорными экскурсиями.

Красный ЗИС-8, собранный по чертежам тридцатых годов, пять раз в день проезжает мимо знаковых мест Минска: площади Свободы, музея Великой Отечественной войны и Троицкого предместья, граффити на улице Октябрьской, Осмоловки и исторического корпуса "Аливарии", расположенного на пересечении улиц Киселева и Богдановича. В пути пассажиры смогут изучить расклеенные в салоне ретро-постеры и послушать музыку.

Ретро-автобус отправляется от ратуши несколько раз в день. Поездка занимает полтора часа. Экскурсии проходят на русском и английском языках.

Проезд платный.

Место: пл. Свободы, 2.

Время: отправление в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и в 20.00.

Американский приключенческий фильм режиссера Джона Фавро и сценариста Джеффа Натансона "Король Лев", снятый по одноименному анимационному фильму 1994 года, расскажет об обитателях африканской саванны.

Фильм повествует о молодом льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.

В ролях: Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветел Эджиофор, Элфри Вудард, Билли Айкнер, Джон Кани, Джон Оливер, Бейонсе Ноулз-Картер, Джеймс Эрл Джонс.

Вход платный.

Место: кинотеатры Минска.

XI Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" пройдет 20-21 июля на территории музейного комплекса "Дудутки". Посвящен фестиваль военной и светской культуре, традициям наших предков. В мероприятиях примут участие около 500 представителей клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, России, стран Европы.

Одним из главных событий станет реконструкция самой масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников (ВКЛ и Королевства Польского).

На протяжении двух дней пройдут рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турниры алебардистов и копейщиков, лучников, а также массовые сражения - бугурты, средневековые маневры, "битва дворов", турнир пятерок. Зрелищной обещает быть масштабная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы.

Главным событием второго фестивального дня станет полноконтактный конный рыцарский турнир на цельнодеревянных копьях по правилам XV века. Конные турниры такого уровня проходят на фестивалях лишь в нескольких странах мира. Во время поединков главная цель всадников - выбить противника из седла ударом длинного копья либо преломить копье о его щит.

Отдельным блоком программы станет концертная программа "Пир после битвы" - своеобразный средневековый open air. На протяжении двух дней на сценах фестиваля пройдут выступления фолк- и рок-коллективов из Беларуси, России, Европы и Америки. Среди хедлайнеров - Corvus Corax (Германия), The Midnight (Италия), Skiltron (Аргентина), "Земля легенд" (Россия), FRAM (Украина), Аillion (Беларусь), "Сакрамант" (Беларусь).

Гости смогут посетить мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам. Будут работать мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, гончарные и кузнечные мастерские, город мастеров и интерактивные площадки. Вход платный. Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу в 10.40.

III Международный фестиваль здоровья, культуры и семьи "Shimko собирает друзей" пройдет в Раубичах с 19 по 21 июля. На интерактивных площадках занятия по душе найдут посетители разных возрастов.

Организаторы подготовили показательные выступления школы боевых искусств, занятия по фитнесу и пилатесу, а также бесплатные мастер-классы от знаменитых спортсменов. Гостям предложат катания на катамаранах и множество других спортивных активностей.

Одним из самых интересных и зрелищных событий станет массовое соревнование по поеданию блюд. Кроме того, запланирована большая концертная программа с выступлениями известных музыкантов.

В программе мероприятия значатся разнообразные конкурсы и ночные дискотеки. Будут работать аттракционы, полевая баня, фотозоны. Также для гостей развернется большой фуд-корт и выставка ретроавтомобилей. Вход платный, начало мероприятий в 10.00.

Традиционный любительский веломарафон "Суседзi" пройдет на Августовском канале 20 июля. Марафон организуется уже в 9-й раз. Он стал важной частью велосипедного движения не только в Гродно: традиционно для участия в нем приезжают гости из других регионов страны, а также из-за рубежа.

В этом году программа марафона расширена. Для некоторых участников мини-марафон был слишком коротким, а полумарафон - слишком сложным. Новую дистанцию с рабочим названием "Фит-марафон" (23 км) смогут преодолеть как новички, так и учащиеся велошкол.

В программе останутся традиционные дистанции. Попробовать свои силы можно будет в марафоне (около 70 км), полумарафоне (около 40 км) и мини-марафоне (7 км). Для самых маленьких проведут детский велозаезд на 100 м.

Выйти на старт может любой желающий. Главные из необходимых условий - наличие велосипеда и шлема. Начало в 11.00.

Уникальные автомобили представят на международном фестивале SunDay, который 20 июля пройдет под Гродно.

Нынешний фестиваль юбилейный, он пройдет уже в 10-й раз. Организаторы готовят для участников немало сюрпризов, но обещают сохранить все полюбившиеся фишки фестиваля. Запланирован розыгрыш десятков призов, с новым размахом пройдут конкурсы "Мисс SunDay" и Big Boss.

Одной из изюминок фестиваля станет линейка легендарных японских спортивных и гоночных автомобилей из 90-х годов. Будут также представлены их европейские и американские конкуренты. Запланирована массовая демонстрация звука работы выхлопных систем. Зрители смогут услышать разницу, например, между роторным и традиционным двигателями внутреннего сгорания.

Для гостей фестиваля организуют палаточный городок. Запланирована обширная игровая и развлекательная зона для посетителей всех возрастов. Традиционно завершится фестиваль масштабным музыкальным open air с участием звездных исполнителей.

Открытие фестиваля состоится в 12.00, вход платный.

Рок-фестиваль "Эдем" пройдет 20 июля на аэродроме Могилевского аэроклуба ДОСААФ. Культурное событие обещает принести огромный заряд энергии и положительных эмоций.

С самого утра желающие смогут полетать на самолете и прыгнуть с парашютом, а уже после полудня на большой сцене со светодиодными экранами, профессиональным светом и звуком начнут выступать известные музыкальные рок-группы из России и Беларуси.

Хедлайнером фестиваля станет группа "Ногу Свело!". Вместе с ними на сцену поднимутся BezBileta, Akute, "Маша и Медведи", "Маркшейдер Кунст", "Крылья", "Кроу", "Конец фильма" и другие. На протяжении всего фестивального дня будет работать фуд-корт. Для удобного подъезда к месту проведения мероприятия увеличат интенсивность движения общественного транспорта (автобус №4 и маршрутное такси № 8 и 43), а рядом с аэродромом расположится большая автомобильная парковка.

Во время фестиваля среди посетителей будет разыграно много призов. Тот, кому повезет больше всех, уедет домой на новеньком автомобиле.

Собранные во время проведения музыкального мероприятия средства организаторы направят на расчетный счет Могилевского специализированного Дома ребенка. Деньги пойдут на улучшение медицинской и материально-технической базы учреждения.

Время проведения: с 9.00 до 23.00, вход платный.-0-