"Нулевой километр" современной европейской геодезии обнаружен в Браславском районе

Источник материала: БелТА

18 июля, Браславский район /Корр. БЕЛТА/. Точка, с которой начала построение геодезическая сеть Российской империи и в целом общеевропейская, обнаружена на холме вблизи агрогородка Дрисвяты в Браславском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Дрисвятское основание является первым базисным измерением, одной из опорных сторон при создании первых триангуляционных построений в западной части Российской империи.

Как рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, эта точка была обнаружена по результатам высокоточных современных измерений. Работы по ее поиску велись в общей сложности около 20 лет. А началось все с отыскания пунктов Геодезической дуги Струве, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Дрисвятское основание было раскопано: на глубине примерно 1,5 м под слоем камней оказалась кирпичная кладка-перекрестие, заложенное еще в начале XIX века. Подтвердив через связь со спутником точность координат, участники "экспедиции" засыпали кладку обратно.

"Сегодня мы нашли базис, с которого строится современная геодезия. С этой точки начало развиваться современное определение координат и высокоточная навигация, которую мы имеем сегодня. Она применяется не только в геодезии и землеустройстве, но и в архитектуре, для развития энергетики, транспортных сетей. Оборонное направление основывается на измерениях, базу которых заложили геодезисты в 1816 году", - отметил Андрей Гаев.

Он подчеркнул, что это пример для современного поколения: как следует относиться к труду. В сложных условиях, в любую погоду, не располагая современными технологиями, "люди делали то, что сегодня подтверждают спутники".

"Этот пункт будет встроен в современную геодезическую сеть и будет приносить пользу народно-хозяйственному комплексу", - сказал Андрей Гаев.

Необходимость в проведении здесь первых тригонометрических измерений была связана с тем, что война 1812 года показала отсталость Российской империи в деле создания надежных и точных военно-топографических карт. Новые тригонометрические и топографические съемки Виленской губернии создавались на основе триангуляции. Занимались этим военные геодезисты, руководимые Карлом Теннером.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Егора Павлющика