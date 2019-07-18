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Кочанова: реконструкцию объектов Жировичского монастыря необходимо завершить в I квартале 2020 года

18.07.2019 14:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Работы по реконструкции колокольни и братского корпуса Свято-Успенского Жировичского монастыря должны быть завершены до конца марта 2020 года, отметила сегодня во время посещения монастыря глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

В мае 2020 года будут отмечаться 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря.

"Монастырь - значимая православная святыня. Юбилейные даты не останутся без внимания. Праздничные мероприятия привлекут большое количество гостей. Важно провести праздник на самом высоком уровне. Подготовка к нему уже стартовала. В ближайшее время будет создан организационный комитет, будет проработана концепция праздника", - сообщила Наталья Кочанова.

Во время посещения монастыря глава Администрации Президента ознакомилась с ходом работ по реконструкции объектов обители. Ранее, в частности, было введено в эксплуатацию здание трапезных с гостиницей для паломников.

Вскоре начнутся работы по реконструкции братского корпуса. Она предусматривает обновление фасада, кровли, замену окон и дверей, другие ремонтные работы. Проект уже готов и проходит экспертизу. Также ведутся проектные изыскания по реставрации колокольни монастыря.

"Важно завершить эти работы до конца марта 2020 года, чтобы к праздничным мероприятиям объекты предстали в обновленном виде. При этом особое внимание следует уделить качеству: ошибок, просчетов на объектах такого уровня быть не может", - отметила Наталья Кочанова. Она также обратила внимание на необходимость тщательного и взвешенного подхода к благоустройству агрогородка Жировичи.

План подготовки к празднику предусматривает реконструкцию, ремонт и ввод в эксплуатацию около 30 объектов. В том числе будет обновлена центральная площадь агрогородка. Запланирована тепловая реабилитация, ремонт фасадов, обновление кровли Дома культуры, учебных зданий и общежития аграрно-технического колледжа. Ведется капитальный и текущий ремонт жилья, продолжается обновление линий связи, газо-, водо- и электроснабжения, идет замена дорожного покрытия в агрогородке и на подъезде к нему. Все эти работы, подчеркнула Наталья Кочанова, также необходимо завершить в сжатые сроки, но без ущерба качеству.

Жировичская икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых святынь Беларуси. Икона находится в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей страны. Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная и входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Чудесное явление иконы в 1470 году и чудотворения, начавшиеся от нее, сделали Жировичи местом паломничества. Чудотворный образ влек к себе людей из окрестных деревень и далеких краев. И по вере своей они получали исцеления от тяжелых недугов и помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас, как и сотни лет назад, к стенам Жировичского монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Беларуси, но и Украины, России, стран Балтии и Польши.-0-

 
 
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18 июля, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Работы по реконструкции колокольни и братского корпуса Свято-Успенского Жировичского монастыря должны быть завершены до конца марта...
 
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