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Новые терминалы для покупки билетов на электрички появились на ж/д вокзале в Минске

19.07.2019 12:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали 10 новых терминалов самообслуживания, которые позволяют пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Терминалы имеют усовершенствованный функционал и позволяют рассчитываться платежными карточками всех банков, включая международные. Кроме того, терминалы принимают оплату наличными и выдают сдачу.

Для удобства пользователей на экранах отображается время отправления ближайших поездов в наиболее популярных направлениях.

В сентябре БЖД планирует внедрить продажу электронных билетов на поезда с ненумерованными местами (городские линии и региональные линии экономкласса) через интернет.

"С учетом расширения современных способов оплаты проезда в поездах с ненумерованными местами Белорусской железной дорогой принято решение об отказе от ранее применявшихся форм проездных документов в поездах городских линий - одноразовых билетов (талонов), подлежащих компостированию", - добавили в пресс-центре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали 10 новых терминалов самообслуживания, которые позволяют пассажирам самостоятельно...
 
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