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Парад спасателей прошел в Минске

20.07.2019 11:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Парад спасателей прошел в Минске

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня пожарной службы проходит сегодня в Минске, на пр.Независимости состоялся парад. По проспекту прошли работники МЧС, курсанты, ветераны, работники БДПО, юные спасатели и спецтехника, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко отметил, что День пожарной службы отмечается уже в 25-й раз, и сегодня он проходит как праздник для всех граждан. По его словам, в работе МЧС самый важный момент - это профилактика. "Здесь мы проводим работу по воспитательному влиянию на людей, чтобы они понимали, к чему приводит беспечность. Дай бог, чтобы мы применяли свои знания и умения только на тренировках и таких парадах", - пожелал министр.

"Служба развивается, на вооружении самая современная техника, есть необходимая учебно-тренировочная база - все для того, чтобы эффективно работать", - подчеркнул он.

Владимир Ващенко также напомнил: близятся заседания коллегий, где рассмотрят итоги работы по обеспечению безопасности за определенный период, проанализируют, что необходимо сделать, чтобы укрепить и улучшить службу, сделать ее еще более надежной.

Кроме парада, гостей праздника ожидают выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы авиации МЧС. Дети и взрослые смогут провести время с пользой, испытать свою ловкость и почувствовать себя спасателями, примерив боевую одежду. На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно обменять на призы и сувениры.

Развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться на память. Не обойдется и без любимцев публики - лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС. Подкрепиться можно будет у одной из четырех полевых кухонь.

Основные мероприятия пройдут сегодня в Центральном детском парке имени Максима Горького. С местами проведения празднований в регионах страны можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на сайте МЧС.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос "О создании пожарной части в Минске", была утверждена смета расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня пожарной службы проходит сегодня в Минске, на пр.Независимости состоялся парад. По проспекту прошли работники МЧС,...
 
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