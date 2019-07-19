Водители Гомельского района первыми в области перевезли 1 тыс. т зерна нового урожая

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20 июля, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Водители Гомельского района - Павел Гречишкин из ОАО "Агрокомбинат "Южный" и Максим Лебешков из КСУП "Урицкое" первыми в Гомельской области перевезли 1 тыс. т зерна нового урожая. Передовиков жатвы чествовали прямо в полях, передает корреспондент БЕЛТА.

Слова благодарности и добрых пожеланий в адрес водителей-тысячников сегодня звучали от председателя Гомельского райисполкома Елены Алексиной, руководителей областного и районного отраслевых профсоюзов, руководства сельхозпредприятий, БРСМ.

"Вам удалось достойно выдержать экзамен, устроенный погодой, природой в этом году. И сейчас, когда солнечные часы на вес золота, вы являетесь прекрасным примером для многих, демонстрируете ответственное отношение к работе, желание качественно и оперативно собрать урожай на полях", - обратилась к передовикам Елена Алексина.

За достигнутые результаты водителям-тысячникам вручили благодарственные письма, подарки, премии.

Оба молодых водителя работают на МАЗах. Павел Гречишкин в этом году решил сменить километры дальнобойщика на работу в полях - поближе к родительскому дому. На вопрос, как удалось обойти на перевозке более опытных коллег, парень отвечает, что главное - это четкое соблюдение всех правил, требований, нормативов и графиков.

Для Максима Лебешкова нынешняя уборочная - вторая в жизни. На хлебных нивах он трудился в 2016 году, потом был небольшой перерыв, и после возвращения сразу же попал в лидеры.

Оба водителя подчеркивают, что сейчас для них самая горячая пора. С раннего утра медосмотр, заполнение путевого листа, проверка машины, заправка - и в поле, с которого за день по многу раз они отвозят урожай на зерноток. Дважды в день аграриев кормят горячей едой. "По-домашнему все вкусно и сытно", - сходятся в оценке водители. Заканчивают работу в поле хлеборобы ближе к 22.00.

В беседе с журналистами Елена Алексина отметила, что в целом по Гомельскому району намолочено уже свыше 11 тыс. т зерна, убрано 5,3 тыс. га, что составляет более 30% зернового клина. "Нынешний год для аграриев очень непростой. Сначала засуха - с 7 мая по 23 июня в районе не было осадков. В итоге поврежденными оказались 8,7 тыс. га, при этом на 3,2 тыс. га из них посевы погибли. Затем темпы уборки сдерживали погодные условия: практически ежедневные дожди, урон нанес и прошедший ураганный ветер. Поэтому сейчас аграрии трудятся напряженно, борются буквально за каждую погожую минуту, вырывают драгоценное время у природы, чтобы завершить уборку с достойным результатом", - отметила председатель райисполкома.

Средняя урожайность по району 22 ц/га. Если говорить по культурам, то ржи, тритикале собирают по 17-18 ц на круг, пшеница, овес, ячмень дают по 28 ц/га.

Всего на уборке в Гомельском районе трудятся 67 экипажей, при этом в составе семи - молодежь, на отвозке урожая занят 51 водитель, в том числе 11 молодых.

Завершить уборочную в районе намерены до 5 августа.-0-