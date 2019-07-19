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Более 700 участников собрал веломарафон "Суседзi" на Августовском канале

20.07.2019 13:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Более 700 участников собрал веломарафон "Суседзi" на Августовском канале

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Веломарафон "Суседзi" проводится уже в 9-й раз и в этом году собрал на Августовском канале свыше 700 участников, передает корреспондент БЕЛТА.

Старты популярны не только у велосипедистов из Гродно: традиционно немало здесь представителей других регионов Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Широко представлены команды из соседних Польши, Литвы, России. Кроме того, в этом году специально для участия в марафоне прибыл спортсмен из Венгрии.

Стартовые и финишные зоны марафона расположились в живописной местности у шлюза "Домбровка". Трассы проложены вдоль канала, причем есть на маршруте и асфальт, и грунтовые дороги, и крутые подъемы и спуски, а на одной из дистанций гонщикам приходилось преодолевать даже брод.

Для многих из участников марафон стал отличной возможностью не просто хорошо провести время, но и познакомиться с достопримечательностями региона. Для участия в марафоне приезжают целыми семьями, некоторые даже планируют отпуск специально под "Суседзі".

Каждый из участников мог выбрать дистанцию себе по силам. Ни минимальный, ни максимальный возраст гонщиков не ограничивали. Главное - наличие велосипеда и шлема.

Для самых маленьких традиционно провели 100-метровый заезд: некоторые из юных участников преодолевали ее на велобегах.

"В этом году программа марафона расширена. Для некоторых участников мини-марафон был слишком коротким, а полумарафон - слишком сложным. Создали новую дистанцию с рабочим названием "Фит-марафон" (23 км)", - рассказала один из организаторов марафона Юлия Коледа. Дистанция оказалась популярной у велосипедистов, хотя больше всего участников собрали именно марафон, протяженностью около 70 км и 40-километровый полумарафон. Более 100 человек поучаствовали в мини-марафоне на 7 км.

На каждой дистанции определялись победители сразу в нескольких возрастных номинациях, а также в командном зачете.

Организаторами открытого велосипедного марафона "Суседзi - 2019" выступают ООВ "ВелоГродно" и Гродненский райисполком.-0-

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Веломарафон "Суседзi" проводится уже в 9-й раз и в этом году собрал на Августовском канале свыше 700 участников, передает корреспондент...
 
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