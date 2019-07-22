Источник материала: БелТА

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Затруднения в движении возможны в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе из-за дорожных работ на сопредельной стороне. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

С 23 июля в польском пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги") движение всех видов транспорта осуществляется только по двум полосам (одна на въезд и одна на выезд). Связано это с реконструкцией польского пункта пропуска.

"Дорожные работы на данном направлении, предварительно, будут проводиться в течение 2 месяцев. Перевозчикам и физическим лицам стоит учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования через границу", - отметили в Гродненской региональной таможне.

О дальнейших работах, а также об изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно.-0-