Более 400 торговых объектов Минска предложат расширенный ассортимент товаров к школе

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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 торговых объектов столицы предложат покупателям расширенный ассортимент товаров к школе. Об этом сообщила начальник отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Жанна Зоткина сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начата активная работа по подготовке торговли к школьному сезону. По прогнозу, в наступающем учебном году количество учащихся средних школ Минска составит 199,5 тыс. человек, из них 23,5 тыс. первоклассников. Столичная торговля готова обеспечить потребность в товарах как жителей города, так и гостей. Всего в продаже расширенного ассортимента товаров для школы будут задействованы более 400 объектов. Это универмаги, сети супермаркетов для детей", - отметила Жанна Зоткина.

Во всех универмагах будут открыты школьные базары. Для удобства покупателей в магазинах оформят уголки первоклассников. Запланировано проведение выставок-продаж, расширенных продаж, демонстраций моделей одежды, обуви, школьной галантереи с вручением призов и подарков.

По словам представителя ГУПР, покупателям предложат порядка 450 моделей деловой одежды (97% из них - отечественного производства), 200 моделей обуви (60%). В продаже будет более 60 разновидностей тетрадей белорусского производства, более 100 видов шариковых ручек, 60 видов карандашей, 40 видов фломастеров. Плюс будет представлено более 200 моделей белорусских сумок, ранцев, рюкзаков, изготовленных из прочных, легких, водоотталкивающих материалов с ортопедической спинкой и световозвращающими элементами.

"Стоимость оптимальной экипировки школьников младших классов составит Br213-785, старшеклассников - Br257-899. Это одежда, обувь, ранцы и канцтовары", - сказала Жанна Зоткина.

Многодетным семьям, гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в универмагах постоянно предоставляются скидки 10%. Плюс регулярно проводятся дни скидок со снижением цены на все непродовольственные товары на 25-30%. Таким образом родители смогут сэкономить на комплекте товаров для школьников Br50-270.

Кроме того, в универмагах ведется прием предварительных заказов от покупателей на товары школьного ассортимента и оказываются дополнительные услуги. Так, до 31 августа в универмаге "Беларусь" и до 5 сентября в ЦУМ бесплатно можно будет подогнать одежду по фигуре школьника.-0-