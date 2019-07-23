Динамика оставляет желать лучшего

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Чем больше продукции производится, тем лучше должна работать экономика. Хорошо поставленная, она дает такие результаты, которые свидетельствуют о том, что каждый рубль на счету. Он идет в дело, а не пускается на ветер, потому что в эпицентре внимания специалистов управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома и сельхозпредприятий района, — снижение затрат, увеличение рентабельности. Эта тема сегодня — альфа и омега любого производства. В том числе животноводческого. А июнь подвел черту, закрыл полугодие и показал, где есть слабые места и над чем нужно работать более продуктивно и ответ¬ственно. К сожалению, болевых точек в животноводстве района немало и они прослеживаются по всем направлениям отрасли.

Так, выращивание КРС за 6 месяцев текущего года по району составило 99,3%. Не с полной отдачей в этом направлении сработали животноводы ОАО «Восток-Чирино» (83,1%), ОАО «Герой» (98,3%), ОАО «Боброво-Агро» (98,1%). И равнение, как говорят, на сильных. В данном случае это ОАО «Придубровенское» с плюсом в 148 центнеров к уровню прошлого года, СХФ «Первомайское» (104,9%), КУСХП им.Черняховского (104,2%), КУСХП «Приднепровский» (102,3%).

В целом снизились и среднесуточные привесы по району. По результатам полугодия они составили 502 г. Это 93,5% к уровню прошлого года. Здесь со знаком плюс сработали лишь два хозяйства — ОАО «Придубровенское» и ОАО «Команина».

Та же картина и с валовым производством молока, которого район получил лишь 17566 тонн. Это 91,4% к уровню прошлого года. Положительную динамику пока показывают только ОАО «Якубово-Агро» и КУСХП им.Черняховского.

Товарность молока увеличили ОАО «Герой», ОАО «Боброво-Агро», КУСХП «Зарубы», КУСХП им.Черняховского и СХФ им.Ю.Смирнова.

Что касается качества, то здесь есть, над чем скрупулезно работать в каждом из сельхозпредприятий. Только 29% молока реализуется сортом «экстра», 41,1% — высшим. Целенаправленно работают в данном направлении животноводы ОАО «Герой», где 93,8% реализуется сортом «экстра». В целом по району реа¬лизация молока составила 91,3% к уровню 2018 года.

Радует то, что в районе растет поголовье КРС. По результатам полугодия оно составило 32700 голов, что на 1366 голов, или на 104,4%, превышает прошлогодние цифры. Уверенно плюсуют СХФ им.Ю.Смирнова, КУСХП «Приднепровский», ОАО «Придубровенское», КУСХП им.Черняховского.

К слову, за счет этого хозяйства район вышел на положительную динамику по увеличению дойного стада. Это плюс 30 голов, которые получили в КУСХП им. Черняховского.

По приплоду КРС также можно говорить о неплохих результатах. Сегодня это 6692 головы или 108,8%, к I полугодию 2018 года. Результативно и с высокими темпами работают в этом направлении в ОАО «Боброво-Агро» (133,3%).

Если говорить о темпах роста валовой продукции, то они за 6 месяцев по сравнению с прошлым годом снизились. И если в ОАО «Якубово-Агро» это 105%, то в целом по району — 94,9%.

Сейчас в регионе работают на предстоящую зимовку. У животноводов цель одна: должны быть надои, привесы, качество и рентабельность. Пока пробелов много, но и стремление достигнуть лучших результатов есть. Какие они будут дальше и как ведется работа над ошибками — покажет время.