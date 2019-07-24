Программа VIII межепархиального фестиваля православной молодежи «Пока мы молоды» в Докшицком районе

|Пятница (2 августа)
Пророк Илия
|Заезд участников фестиваля
|Субботу (3 августа)
|10:00
|Утреннее правило
|11:30
|– Молебен перед началом всякого благого дела
– Открытие (приветственное слово, поднятие флага)
|13:00
|Обед
|13:30
|Экскурсия по Крулевщине
|17:00
|Вечернее бдение
|19:30
|Ужин
|20:00
|«Голос»
|21:30
|– Вечернее правило
– Исповедь
|22:30
|Ночной отдых
|Воскресенье (4 августа)
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
|8:00
|Сбор участников около храма
|8:45
|Переезд в деревню Порплище (сбор у флага фестиваля)
|9:30
|Часы. Божественная литургия (Храм Преображения Господня,
д. Порплище).
|12:30
|Экскурсия по храму Преображения Господня
|13:00
|Обед
|13:30
|Беседа с интересными людьми
|14:30
|«Своя игра»
|16:00
|Творческо-развлекательная программа «Танцуют все» ( ДК Порплище)
|17:30
|Чай
|18:00
|Беседа с батюшкой
|19:30
|Ужин
|20:30
|Переезд в аг. Крулевщина
|21:30
|Вечернее Правило
(Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, аг. Крулевщина)
|22:00
00:00
|Костер (площадка около Храма Усекновения главы Иоанна Предтечи, аг. Крулевщина):
· Народные песни
· Беседы со священником
· Игры
· И многое другое
– Ночной отдых
|Понедельник (5 августа)
Почаевской иконы Божией Матери
|09:30
|Часы. Божественная литургия (Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи аг. Крулевщина)
|11:30
|Спортивные соревнования
|12:30
|Обед
|13:00
|Мастер-классы
|14:30
|Акция «Социальный приют»
|15:30
|– Молебен
– Закрытие фестиваля
|16:30
|Разъезд участников