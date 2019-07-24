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Программа VIII межепархиального фестиваля православной молодежи «Пока мы молоды» в Докшицком районе

25.07.2019 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Программа VIII межепархиального фестиваля православной молодежи «Пока мы молоды» в Докшицком районе

 

Пятница (2 августа)

 

Пророк  Илия

 
  Заезд участников фестиваля
Субботу (3 августа)

 
10:00 Утреннее правило
11:30 – Молебен перед началом всякого благого дела

– Открытие (приветственное слово, поднятие флага)
13:00 Обед
13:30 Экскурсия по Крулевщине
17:00 Вечернее бдение
19:30 Ужин
20:00 «Голос»
21:30 – Вечернее правило

– Исповедь
22:30 Ночной отдых
Воскресенье (4 августа)

 

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

 
8:00 Сбор участников около храма
8:45 Переезд в деревню Порплище (сбор у флага фестиваля)
9:30 Часы. Божественная литургия (Храм Преображения Господня,

д. Порплище).
12:30 Экскурсия по храму Преображения Господня
13:00 Обед
13:30 Беседа с интересными людьми
14:30 «Своя игра»
16:00 Творческо-развлекательная программа «Танцуют все»                                                           ( ДК Порплище)
17:30 Чай
18:00 Беседа с батюшкой
19:30 Ужин
20:30 Переезд в аг. Крулевщина
21:30 Вечернее Правило

(Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, аг. Крулевщина)
22:00

 

 

 

 

 

00:00

 Костер (площадка около Храма Усекновения главы Иоанна Предтечи, аг. Крулевщина):

·        Народные песни

·        Беседы со священником

·        Игры

·        И многое другое

– Ночной отдых
Понедельник (5 августа)

 

Почаевской иконы Божией Матери

 
09:30 Часы. Божественная литургия (Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи аг. Крулевщина)
11:30 Спортивные соревнования
12:30 Обед
13:00 Мастер-классы
14:30 Акция «Социальный приют»
15:30 – Молебен

– Закрытие фестиваля
16:30 Разъезд участников
 
 
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  Пятница (2 августа)   Пророк  Илия     Заезд участников фестиваля Субботу (3 августа)   10:00 Утреннее правило 11:30
 
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