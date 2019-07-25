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Врачи различных направлений проконсультируют желающих во время марафона ЗОЖ в Минске

26.07.2019 12:50 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Врачи различных направлений проконсультируют желающих во время марафона ЗОЖ в Минске
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи различных направлений проконсультируют всех желающих во время марафона здорового образа жизни #САД в Минске. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила журналистам главврач 39-ой городской клиническая поликлиники Ольга Есманчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабный марафон здорового образа жизни пройдет на базе республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу на ул. Сурганова, 4а. Весь август каждый четверг с 18.00 до 21.00 желающие могут бесплатно испытать себя в различных видах физической активности и фитнес-направлениях. При необходимости, будет возможность получить рекомендации от врачей, которые будут консультировать и поддерживать участников марафона на протяжении месяца.

"В акции 1 августа будет участвовать как консультант врач-диетолог, 8 августа - кардиолог, затем - невролог. 22 июля проконсультирует валеолог. В последний четверг месяца в акции будет принимать участие травматолог-ортопед", - рассказала Ольга Есманчук.

Во время акции с использованием умных весов можно будет определить долю жировой ткани, плотность минеральной ткани костей, а также мышечную массу. Будут использоваться и умные тонометры, которые определяют нарушения сердечного ритма. Можно будет заполнить паспорт здоровья. Заполнив его, участники получат рекомендации о физической активности. Уже после тренировки можно получить обратную связь от врачей и тренеров

На одной площадке параллельно будут представлены фиткросс, йога, стретчинг, пилатес и TRX. Можно будет попробовать себя в боевых искусствах и различных танцевальных направлениях, изучить разницу между функциональной и кардио-тренировкой высокой интенсивности и релакс-упражнениями.

В дни проведения марафона будут представлены различные виды совместных активностей для мам и детей, людей с дополнительными потребностями. Будут организованы выступления менторов, фудкоучей и мотивационных спикеров, автограф-сессии от известных спортсменов, здоровое питание на фудкортах и многое другое. Среди выступающих будет и звездный посол II Европейских игр, предприниматель, мотивационный тренер, мастер спорта, член паралимпийской белорусской сборной по плаванию Алексей Талай.

Организатором мероприятия выступает представительство ЮНИСЕФ в Беларуси при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства спорта и туризма, Министерства информации, Мингорисполкома, спортивных общественных объединений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи различных направлений проконсультируют всех желающих во время марафона здорового образа жизни #САД в Минске. Об этом сегодня на...
 
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