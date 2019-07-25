Лавринович: недопустимо отправлять людей в походы по инстанциям вместо решения проблемы на месте

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Иван Лавринович

26 июля, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. Местная власть должна решать вопросы, а не отправлять людей по судам и инстанциям. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович сегодня во время приема граждан и прямой линии в Свислочском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, с проблемой обратилась пенсионерка из Свислочи. Она заключила одним из хозяйств договор: отдала предприятию семь коров в обмен на телят. Свою часть обязательств хозяйство не выполнило, хотя до конца 2016 года должно было рассчитаться. Решить вопрос так и не получилось. Женщину отправляли по различным инстанциям, предлагали обращаться в суд.

"Ситуация вопиющая, - возмутился Иван Лавринович. - Разрешить ее надо в ближайшее время. Волокита - это следствие недоработки на местах, проблему надо было снять раньше и сделать все на местном уровне. А такое отношение, когда людей отправляют с одного места в другое, но не принимают решений, недопустимо". Он добавил, что сложившаяся ситуация должна стать предметом пристального внимания компетентных органов.

Помощник Президента отметил необходимость поддержки тех, кто трудится на земле. Так, на прием пришел пенсионер, который выращивает быков. Он работал в хозяйстве, а сегодня просит помощи в заготовке кормов, готов оплатить услуги техники. Без внимания хозяйственного мужчину не оставят.

Жительница Свислочи посетовала на текущую в доме кровлю. В районном ЖКХ, по ее словам, пообещали все исправить, однако работы толком не начались. Иван Лавринович дал поручение в ближайшее время выехать на место руководству ЖКХ, оценить проблему и оперативно ее устранить.

"При этом важно беседовать с людьми, держать их в курсе ситуации и выполнять обещания. Информировать людей нужно на всех стадиях решения их проблемы. Именно неведение, незнание ситуации зачастую становятся причинами жалоб и возникновения слухов", - отметил Иван Лавринович. Кроме того, коммунальным службам предстоит разобраться с ситуацией в соседнем доме, где есть проблемы с подачей воды в квартиры.

Жительница деревни Сокольники обратила внимание на проблему распространения золотарника канадского. Заинтересованным службам дано поручение активней решать вопрос с инвазивным растением.

Уделялось внимание и состоянию дорог. Ситуация с ними должна быть на постоянном контроле местных властей. "Наведение порядка на земле, ремонт и строительство дорог, благоустройство, ремонты жилфонда - основные вопросы для местной власти. Решать их необходимо и оперативно, и качественно, чтобы потом не переделывать. Бесхозяйственный подход недопустим!" - подчеркнул Иван Лавринович.

Во время прямой линии и приема граждан поступило несколько вопросов личного характера, касающихся взаимоотношений с соседями и даже внутри семьи. Где это возможно, к решению проблем подключатся, вместе с тем все решения будут приниматься в соответствии с законом.-0-

Фото Леонида Щеглова