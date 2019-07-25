Более 20 многодетных семей Стародорожского района получили ключи от новых квартир

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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие нового 40-квартирного жилого дома состоялось в Старых Дорогах. Ключи от квартир получили 23 многодетные семьи района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Стародорожского райисполкома Дмитрий Сосинович.

Пятиэтажный дом разместился по адресу ул. Кривошеина, 13. В распоряжении новоселов однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью примерно по 42 кв.м и 62 кв.м. Рядом с новостройкой расположены гимназия, центр развития ребенка, больница с поликлиникой, магазины.

Дом строился чуть более 8 месяцев. Заказчиком выступил УКС Стародорожского района, генподрядчиком - ОАО "Вертикаль". Финансирование велось за счет предоставления субсидий по указу №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" и собственных средств граждан. Цена за квадратный метр составила около Br1 тыс.

По словам Дмитрия Сосиновича, неподалеку планируется возвести второй пятиэтажный дом на 50 арендных квартир. Строительство начнется в августе текущего года.-0-