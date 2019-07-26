Участники автопробега посвященного 100-летию Днепровской речной военной флотилии посетили Дубровно

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





О героизме моряков Днепровской флотилии в годы Великой Отечественной войны слагали легенды, а фашисты за их отчаянное бесстрашие называли бойцов в бескозырках «черной смертью». В память о 75-летии освобождения Беларуси от гитлеровских оккупантов и 100-летия Днепровской речной военной флотилии моряки Союзного государства стартовали 23 июля из Смоленска единым автопробегом.







Вечером этого же дня участников автопробега встречали на Дубровенщине. Ветераны военно-морского флота посетили мемориальный комплекс Рыленки, отдали воинские почести воинам-освободителям. В Дубровно возложили венок к братской могиле и памятнику Анне Никандровой.

У мемориального камня, установленного в честь выдающегося флотоводца ХІХ века, героя русско-турецкой войны — капитана 1-го ранга Александра Казарского, состоялся имровизированный митинг.













Председатель Совета Белорусского Союза военных моряков Минской области, контр-адмирал Александр Мочайкин отметил, что участники пробега тронуты гостеприимством белорусского народа и той работой, которая проводится в Дубровенском районе по сохранению памяти об истории Великой Отечественной войны и земляках, которые внесли свой вклад в историю военно-морского флота.







— Сто лет, которые существует Днепровская речная военная флотилия, для человека, это, конечно, много, но для истории — капля в море. Но каждый должен помнить те героические дни, которые выпали на судьбы наших дедов, отцов и нас самих, — подчеркнул Александр Мочайкин.

Затем участников пробега пригласили на экскурсию по историческим местам г.Дубровно, после которой они отправились дальше по маршруту. Он пролег вдоль Днепра через российские и белорусские города, а завершится автопробег в День военно-морского флота России — 28 июля — в историческом заповеднике Гомельской области — Речице.

Елена КОРСАКОВА.