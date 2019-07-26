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Участники автопробега посвященного 100-летию Днепровской речной военной флотилии посетили Дубровно

27.07.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Участники автопробега посвященного 100-летию Днепровской речной военной флотилии посетили Дубровно

О героизме моряков Днепровской флотилии в годы Великой Отечественной войны слагали легенды, а фашисты за их отчаянное бесстрашие называли бойцов в бескозырках «черной смертью». В память о 75-летии освобождения Беларуси от гитлеровских оккупантов и 100-летия Днепровской речной военной флотилии моряки Союзного государства стартовали 23 июля из Смоленска единым автопробегом.


Участники автопробега посвященного 100-летию Днепровской речной военной флотилии посетили Дубровно

Вечером этого же дня участников автопробега встречали на Дубровенщине. Ветераны военно-морского флота посетили мемориальный комплекс Рыленки, отдали воинские почести воинам-освободителям. В Дубровно возложили венок к братской могиле и памятнику Анне Никандровой.
У мемориального камня, установленного в честь выдающегося флотоводца ХІХ века, героя русско-турецкой войны — капитана 1-го ранга Александра Казарского, состоялся имровизированный митинг.


Участники автопробега посвященного 100-летию Днепровской речной военной флотилии посетили Дубровно


Участники автопробега посвященного 100-летию Днепровской речной военной флотилии посетили Дубровно

Председатель Совета Белорусского Союза военных моряков Минской области, контр-адмирал Александр Мочайкин отметил, что участники пробега тронуты гостеприимством белорусского народа и той работой, которая проводится в Дубровенском районе по сохранению памяти об истории Великой Отечественной войны и земляках, которые внесли свой вклад в историю военно-морского флота.


Участники автопробега посвященного 100-летию Днепровской речной военной флотилии посетили Дубровно

— Сто лет, которые существует Днепровская речная военная флотилия, для человека, это, конечно, много, но для истории — капля в море. Но каждый должен помнить те героические дни, которые выпали на судьбы наших дедов, отцов и нас самих, — подчеркнул Александр Мочайкин.
Затем участников пробега пригласили на экскурсию по историческим местам г.Дубровно, после которой они отправились дальше по маршруту. Он пролег вдоль Днепра через российские и белорусские города, а завершится автопробег в День военно-морского флота России — 28 июля — в историческом заповеднике Гомельской области — Речице.

Елена КОРСАКОВА.

 
 
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О героизме моряков Днепровской флотилии в годы Великой Отечественной войны слагали легенды, а фашисты за их отчаянное бесстрашие называли бойцов
 
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