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Артистов из 7 стран собрал в Гродно Биг-мини-фестиваль уличного искусства

27.07.2019 22:27 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Артистов из 7 стран собрал в Гродно Биг-мини-фестиваль уличного искусства

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году фестиваль собрал более 300 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Испании и Италии. В центре Гродно открылись несколько творческих площадок: музыкальные, танцевальные, театральные, перформансные. С середины дня и до полуночи горожан и гостей города будут удивлять музыканты, танцоры, уличные театры, живые статуи, ходулисты, мастера файер-шоу.

"Каждый год нам подают заявки на участие около 100 творческих коллективов со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Однако мы стараемся отдавать предпочтение только самым ярким и профессиональным артистам. В приоритете - коллективы с уникальной авторской подачей, собственным звучанием и необычными постановками", - рассказала одна из организаторов фестиваля Анастасия Ровба.

Фестиваль открылся традиционным театрализованным шествием всех участников с площади Ленина к сцене у молодежного центра "Гродно". Возглавили шествие представители школы карнавальной самбы и бразильских барабанов Raccoon Batucada из Минска. Помимо традиционных для фестиваля направлений, в Гродно организуют фотовыставки, а также несколько интерактивных театральных перформансов.

"Биг-мини-фестиваль прошел в концепции "Открывая двери в искусство". Во время работы артисты становятся своеобразной дверью для зрителей, открывают для них этот мир. Поэтому в 2019 году мы призываем всех не стоять на пороге, а смело врываться во все разнообразие искусства без стука", - отметила Анастасия Ровба. Она добавила, что гостей фестиваля ожидают интересные арт-объекты и инсталляции из дверей.

Организаторами фестиваля выступают Гродненский горисполком, Гродненский городской центр культуры и ивент-агентство "Бибам".-0-

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году фестиваль собрал более 300 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Испании и Италии. В центре Гродно открылись...
 
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