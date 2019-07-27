Рогачук: день освобождения Бреста - одна из самых ярких дат в тысячелетней истории города

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Александр Рогачук. Фото из архива

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. День освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков - одна из самых ярких дат в тысячелетней истории города. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В тысячелетней истории нашего города одной из самых ярких, светлых дат является 28 июля 1944 года - день освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Какие бы мероприятия мы ни планировали при подготовке к тысячелетию в сентябре текущего года, естественно, мы не могли пройти мимо этой святой даты. Вот почему уже несколько дней наш город празднует, празднует широко, в новых и оригинальных форматах. И мы не сомневаемся, что лучшей памятью о ветеранах, долгом перед освободителями будет дальнейшее процветание Бреста. Он должен быть поликультурным, на фундаменте белорусскости, в котором комфортно и туристам, и жителям, - такой город мы обязаны строить, такую задачу ставит перед нами и глава государства", - подчеркнул Александр Рогачук.

Он отметил, что брестчане не только откликаются на предложения мэрии по благоустройству города, но и сами активно выдвигают различные инициативы. Не без участия горожан сформировалась и окончательная концепция проведения в сентябре мероприятий, посвященных тысячелетию. "Основная концептуальная идея это не празднование в каком-то одном конкретном месте с приглашением заморской дорогой звезды. Это празднование всего города, на 15 тематических площадках с уникальным самовыражением: это и исторический, и молодежный, и градостроительный, и торговый, и промышленный компоненты. Будет очень много составляющих, и мы постараемся удивить гостей нашего города, брестчан именно таким широким форматом", - поделился мэр.

На площади Свободы в Бресте сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику "Освобождение" в честь 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие ветераны, руководство города, представители дипломатических миссий, общественных организаций. Праздник продолжится в парке культуры и отдыха, где пройдет фестиваль цветов. А вечером в Брестском академическом театре драмы устроят Берестейский бал. Масштабное празднование миллениума, в программе которого открытие знаковых объектов, зрелищный карнавал, парад оркестров и другие мероприятия, запланировано на 6-8 сентября.-0-