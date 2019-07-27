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ФОТОФАКТ: Уборка льна идет в Гомельской области

28.07.2019 12:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Главный агроном филиала ОАО "Гомельлен" "Уваровичский льнозавод" Александр Брундуков (справа) во время контроля за тереблением льна
Главный агроном филиала ОАО "Гомельлен" "Уваровичский льнозавод" Александр Брундуков (справа) во время контроля за тереблением льна

28 июля, Гомель /Корр.БЕЛТА/. Активное теребление льна ведут в настоящее время специалисты филиала ОАО "Гомельлен" "Уваровичский льнозавод". Под лен здесь отведено 1500 гектаров, основная часть которых засеяна белорусским сортом "гранд". Одновременно с тереблением льна специалисты хозяйства выполняют заготовку льняного семени для семенного фонда. В настоящее время заготовленго 50% необходимого количества семян, а теребление льна проведено на площади 600 га.-0-

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Гомель
 
 
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28 июля, Гомель /Корр.БЕЛТА/. Активное теребление льна ведут в настоящее время специалисты филиала ОАО "Гомельлен" "Уваровичский льнозавод". Под лен здесь отведено 1500...
 
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