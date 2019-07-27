Аграрии Минской области собрали более 500 тыс. т зерна

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области убрано 28,6% площадей, намолочено более 504,7 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Средняя урожайность по области составляет 35 ц/га. По общему намолоту лидируют Несвижский район, где собрано более 64,6 тыс. т, Слуцкий (почти 52 тыс. т), Клецкий (44,1 тыс. т), Копыльский (около 44 тыс. т), Солигорский (35,3 тыс. т).

По урожайности в пятерке лидеров в Минской области Несвижский (60 ц/га), Клецкий (49 ц/га), Дзержинский (48 ц/га), Минский (42 ц/га) и Молодечненский (41 ц/га) районы.

В целом по стране, по оперативным данным Минсельхозпрода на 28 июля, убрано 34,8% площадей, намолочено почти 2,5 млн т зерна, средняя урожайность составляет 33,1 ц/га.-0-