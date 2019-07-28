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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 30 и 31 июля
29.07.2019 09:40 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 30 и 31 июля, о своем участии в ней заявили пять предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Это уже четвертая электронная ярмарка, которая пройдет в Минске, причем онлайн-формат позволяет таким образом подбирать себе работу и соискателям из других городов и регионов Беларуси.
В течение двух дней с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by граждане смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
Ожидается, что свои вакансии предложат ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка", ОАО "Керамин", ОАО "МЗОР". Выбор свободных рабочих мест превысит сотню.
Актуальные вакансии, которые останутся после проведения электронной ярмарки, будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by.
Проводит мероприятие комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты.-0-
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 30 и 31 июля, о своем участии в ней заявили пять предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в...
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