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Четыре станции 3-й линии минского метро планируют открыть в первой половине 2020 года
29.07.2019 21:30 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре станции третьей линии минского метро планируют открыть в первой половине 2020 года. Пробный поезд запустят уже в январе. Ближе всех к полной готовности станция "Ковальская слобода" - здесь заканчивают отделочные работы. Такая информация прозвучала в эфире телеканала
На станции "Вокзальная" завершаются строительные работы. Эта станция - единственная в столичном метро с наземным вестибюлем. Трудятся здесь круглосуточно. Параллельно идет работа над отделкой.
"Будут два пешеходных тоннеля, которые соединят первую и третью линию метро. С одной станции на другую пассажиры будут идти по разным тоннелям. В каждом тоннеле будет как пешеходная зона, так и зона с траволаторами", - рассказал заместитель главного инженера тоннельного отряда предприятия "Минскметрострой" Андрей Серафимович.
На станции "Юбилейная площадь" к отделочным работам пока не приступили, строительство находится в активной фазе.-0-
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре станции третьей линии минского метро планируют открыть в первой половине 2020 года. Пробный поезд запустят уже в январе. Ближе всех...
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