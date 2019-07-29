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Помощником Президента — инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич

30.07.2019 — | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Помощником Президента — инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич

Глава государства Александр Лукашенко назначил Анатолия Линевича помощником Президента — инспектором по Витебской области. Александр Лукашенко пояснил, что остановил свой выбор на кандидатуре Анатолия Линевича, потому что тот значительное время работал в сельском хозяйстве и хорошо знает эту сферу.

«Сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством (в Витебской области) и, самое главное, не ошибиться», — подчеркнул Президент. Глава государства обратился к теме возможного создания в регионе единой системы управления АПК. Ранее в Витебской области были сформированы интеграционные структуры, объединившие по несколько хозяйств. Далее обсуждалась необходимость подготовки проекта по дальнейшему развитию сельхозорганизаций области, созданию единой системы управления отраслью, чтобы сконцентрировать ресурсы и практически на 60% освободить организации от долгового бремени. «Чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе объединяются в эти структуры», — предупредил Президент.

Он обратился к Анатолию Линевичу: «Хотелось, чтобы вы, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему». Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время вернуться к обсуждению проекта указа и принять окончательное решение по нему.

Родился Анатолий Линевич в 1968 году в деревне Сухополь Пружанского района Брестской области. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства (1992 год), Брестский государственный технический университет (2004), Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2008). Начинал трудовой путь в 1992 году начальником мехотряда совхоза «Ружанский» Пружанского района. В 2000 году стал председателем колхоза имени Ленинского комсомола, в 2002 — директором ОАО «Журавлиное» в том же районе, а в 2007 возглавил ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» Минского района. В 2011-2012 годах работал первым заместителем генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». С 2012 по 2016 год занимал различные должности в Пружанском и Дзержинском районных исполнительных комитетах. До назначения помощником Президента — инспектором по Витебской области Анатолий Линевич работал председателем Копыльского райисполкома.

 
 
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Глава государства Александр Лукашенко назначил Анатолия Линевича помощником Президента — инспектором по Витебской области. Александр Лукашенко пояснил, что...
 
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