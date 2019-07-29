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Гомельский облсовет депутатов утвердил Соловья в должности председателя облисполкома
30.07.2019 15:22 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На внеочередной сессии Гомельского областного Совета депутатов сегодня единогласно утвержден в должности председателя облисполкома
Представляя нового руководителя региона, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что Геннадий Соловей прошел хороший трудовой путь, является требовательным, принципиальным и честным руководителем.
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30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На внеочередной сессии Гомельского областного Совета депутатов сегодня единогласно утвержден в должности председателя облисполкома...
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