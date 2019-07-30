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Программа Республиканского Фестиваля двух рек в Докшицах

31.07.2019 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Программа Республиканского Фестиваля двух рек в Докшицах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 августа 2019 года  День города Докшицы

18.00    — Выставка тематических площадок«Вобразы мілыя роднага краю»

— Ярмарка народных мастеров «Алея майстроў»

— Выставка-дегустация кулинарных изделий «Смачны фальварак»

— Выставка макетов «Докшицкий район в миниатюрах»

— ИгроМир «Территория детства»

(Торговая площадь)

20.00   — Праздничная программа «Малая родина — большая любовь»

(Площадь городского Центра культуры)

22.00  — Праздничный фейерверк

(Площадь городского Центра культуры)

22.00-02.00   — Молодежный проект «Танцующий город»

(Площадь городского Центра культуры)

11 августа 2019 года Тематическая программа

11.00-11.30   — Торжественное театрализованное шествие «Две реки собирают друзей»

(г. Докшицы, ул.Ленинская)

11.30-12.00  —  Обряд «Лебединая верность»

(Берег реки Березина)

12.00-14.00 —  Праздничная программа «Виват, фестиваль!»

(Летний амфитеатр)

14.00-6.00   —   Концертная программа «Соцветие дружбы»

(Летний амфитеатр)

11.00-16.00  —    Выставка-конкурс фоторабот  «Куточкі Докшыччыны»

(Парк за летним амфитеатром)

14.00-16.00 —  Комплекс развлечений «Семейные забавы»

(Парк за летним амфитеатром)

15.00-18.00  —   Смотр-конкурс семейного творчества «Ярмарка семейных талантов»

Конкурс вокалистов «Березинские напевы»

(Киноконцертный зал «Искра»)

20.00 — Церемония награждения победителей конкурсов

(Летний амфитеатр)

20.30-22.00  — Концерт группы «Дрозды»                                               (Летний амфитеатр)

22.00-24.00  — Праздничная дискотека под открытым небом

(Берег реки Березина)

10-11 августа 2019 года  В программе праздника

— Работа торговых рядов

— Работа тематических площадок

 

 
 
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                  10 августа 2019 года  День города Докшицы 18.00    — Выставка тематических
 
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