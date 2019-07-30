Программа Республиканского Фестиваля двух рек в Докшицах

10 августа 2019 года День города Докшицы
18.00 — Выставка тематических площадок«Вобразы мілыя роднага краю»
— Ярмарка народных мастеров «Алея майстроў»
— Выставка-дегустация кулинарных изделий «Смачны фальварак»
— Выставка макетов «Докшицкий район в миниатюрах»
— ИгроМир «Территория детства»
(Торговая площадь)
20.00 — Праздничная программа «Малая родина — большая любовь»
(Площадь городского Центра культуры)
22.00 — Праздничный фейерверк
(Площадь городского Центра культуры)
22.00-02.00 — Молодежный проект «Танцующий город»
(Площадь городского Центра культуры)
11 августа 2019 года Тематическая программа
11.00-11.30 — Торжественное театрализованное шествие «Две реки собирают друзей»
(г. Докшицы, ул.Ленинская)
11.30-12.00 — Обряд «Лебединая верность»
(Берег реки Березина)
12.00-14.00 — Праздничная программа «Виват, фестиваль!»
(Летний амфитеатр)
14.00-6.00 — Концертная программа «Соцветие дружбы»
(Летний амфитеатр)
11.00-16.00 — Выставка-конкурс фоторабот «Куточкі Докшыччыны»
(Парк за летним амфитеатром)
14.00-16.00 — Комплекс развлечений «Семейные забавы»
(Парк за летним амфитеатром)
15.00-18.00 — Смотр-конкурс семейного творчества «Ярмарка семейных талантов»
Конкурс вокалистов «Березинские напевы»
(Киноконцертный зал «Искра»)
20.00 — Церемония награждения победителей конкурсов
(Летний амфитеатр)
20.30-22.00 — Концерт группы «Дрозды» (Летний амфитеатр)
22.00-24.00 — Праздничная дискотека под открытым небом
(Берег реки Березина)
10-11 августа 2019 года В программе праздника
— Работа торговых рядов
— Работа тематических площадок