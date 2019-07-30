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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станциях метро "Партизанская" и "Немига" планируется ремонт выходов, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

В ходе работ предполагается обновить пригласительные площадки выходов №2-1, 4-1 станции "Партизанская" и выхода №2-2 станции "Немига". С 1 по 9 августа будет закрыт выход №2-1 станции "Партизанская" (у гостиницы "Турист"), с 12 по 16 августа - выход №4-1 станции "Партизанская" (на ул.Долгобродскую), а с 1 по 14 августа - выход №2-2 станции "Немига" (на ул.Немига).

Как сообщалось ранее, до 10 августа из-за работ по объектам примыкания третьей линии метрополитена на станции "Площадь Ленина" будет закрыт вестибюль №2 со стороны площади Независимости. Попасть на станцию и выйти из нее можно со стороны железнодорожного вокзала.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-