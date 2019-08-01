ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске увеличилось количество обращений за медпомощью из-за укусов клещей

02.08.2019 08:43 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений в столичные организации здравоохранения из-за укусов клещей на 1 июля выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Нападения насекомых чаще всего происходили в лесной зоне и на загородных дачных участках, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

В то же время, по результатам энтомологического мониторинга, за данный период в Минске снизилась численность иксодовых клещей более чем в 2 раза. Этому способствовало проведение экологических мероприятий, направленных на предотвращение создания мест обитания этих насекомых: был организован покос травы, уборка валежника, проведены противоклещевые обработки на общей площади 266 га.

Всего в нынешнем году специалисты столичной санитарно-эпидемиологической службы обследовали 255 территорий. Это парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха населения и другие места. Обнаружение клещей отмечаются преимущественно в лесных массивах, расположенных по периферии города.

В санэпидемслужбе напомнили, что профилактика заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, состоит из предупреждения нападения иксодовых клещей и соблюдения мер, препятствующих развитию заболеваний после присасывания. Для посещения лесной зоны рекомендуют выбрать защитную или максимально закрытую одежду, перед походом воспользоваться аэрозолями и другими акарицидно-репеллентыми средствами. По возвращении важно провести само- и взаимоосмотр одежды и открытых участков тела. А в случае присасывания клеща как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы получить эффективное профилактическое лечение в первые 72 часа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений в столичные организации здравоохранения из-за укусов клещей на 1 июля выросло на 7% по сравнению с аналогичным...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Выездная летучка главных редакторов газет Витебской области состоялась в Докшицах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика