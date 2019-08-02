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ФОТОРЕПОРТАЖ: Рыцарский фест - 2019
03.08.2019 11:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 36 рыцарских клубов из Беларуси, России и Украины принимают участие в празднике средневековой культуры "Рыцарский фест - 2019", который проходит 2-3 августа в Мстиславле. Гостей ожидают традиционные рыцарские турниры и забавы, соревнования лучников, массовые сражения, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, различные огненные и световые шоу, выступления музыкальных этно- и фолк-групп.
Фото Олега Фойницкого
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3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 36 рыцарских клубов из Беларуси, России и Украины принимают участие в празднике средневековой культуры "Рыцарский фест - 2019", который...
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