ФОТОРЕПОРТАЖ: Рыцарский фест - 2019

Источник материала: БелТА

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 36 рыцарских клубов из Беларуси, России и Украины принимают участие в празднике средневековой культуры "Рыцарский фест - 2019", который проходит 2-3 августа в Мстиславле. Гостей ожидают традиционные рыцарские турниры и забавы, соревнования лучников, массовые сражения, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, различные огненные и световые шоу, выступления музыкальных этно- и фолк-групп.

Фото Олега Фойницкого



