ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Льняная карусель"

03.08.2019 15:19 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Льняная карусель"

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Льняная карусель" прошел сегодня в городском поселке Корма Гомельской области.

В центральном парке организаторы подготовили множество тематических локаций и мероприятий. Гости узнали о том, насколько широка сфера применения северного шелка, во время "Льняного парада". Различные предметы гардероба представлены во время "Льняного дефиле". Всевозможные поделки, вещи изо льна можно увидеть в экспозиции декоративно-прикладного искусства. Кроме того, желающие могли обучиться льноткачеству, бытовым танцам и т.д. Также в программе праздника тематическая экскурсия, работа музея под открытым небом, выставка-дегустация "Льняныя прысмакі".

Фото Сергея Холодилина

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Льняная карусель"

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Льняная карусель" прошел сегодня в городском поселке Корма Гомельской области. В центральном парке организаторы...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: Рыцарский фест - 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика