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ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры прошел в Минске
03.08.2019 17:41 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник корейской культуры прошел сегодня в Верхнем городе Минска. Приобщиться к корейской культуре гости смогли через уроки каллиграфии, традиционные корейские игры, информационный стенд о Республике Корея, селфи в тематической фотозоне с изображениями айдолов. Можно было даже попробовать самостоятельно изготовить традиционную корейскую маску, познакомиться с новинками корейского автопрома. Для самых маленьких гостей фестиваля работал специальный стенд с аквагримом. И, конечно, обязательная составляющая - дегустация блюд корейской кухни: острой квашеной капусты кимчи, лапши с говядиной и овощами чапчхэ, роллов кимбап.
Фото Максима Гучека
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник корейской культуры прошел сегодня в Верхнем городе Минска. Приобщиться к корейской культуре гости смогли через уроки...
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