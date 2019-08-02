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ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры прошел в Минске

03.08.2019 17:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры прошел в Минске

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник корейской культуры прошел сегодня в Верхнем городе Минска. Приобщиться к корейской культуре гости смогли через уроки каллиграфии, традиционные корейские игры, информационный стенд о Республике Корея, селфи в тематической фотозоне с изображениями айдолов. Можно было даже попробовать самостоятельно изготовить традиционную корейскую маску, познакомиться с новинками корейского автопрома. Для самых маленьких гостей фестиваля работал специальный стенд с аквагримом. И, конечно, обязательная составляющая - дегустация блюд корейской кухни: острой квашеной капусты кимчи, лапши с говядиной и овощами чапчхэ, роллов кимбап.

Фото Максима Гучека

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры прошел в Минске

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник корейской культуры прошел сегодня в Верхнем городе Минска. Приобщиться к корейской культуре гости смогли через уроки...
 
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