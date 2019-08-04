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Большой технопарк и реконструкция: в центре Минска планируют преобразовать производственную зону

05.08.2019 15:22 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают обсудить "Градостроительный проект детального планирования производственной зоны 13 П3 в границах проспект Партизанский - участок 2-го кольца - границы ландшафтно-рекреационной зоны 27ЛР - участок 1-го транспортного кольца". Соответствующее объявление опубликовано на сайте администрации Ленинского района, сообщает БЕЛТА.

Проектируемая территория площадью 132,8 га находится в центральной планировочной зоне Минска, 75,1% ее приходится на производственные объекты. Данная зона активно развивалась в 1970-е годы, в основном за счет строительства объектов коммунального хозяйства. Здесь располагаются такие крупные предприятия, как ОАО "Мотовело", ТЭЦ-2, ОАО "Коммунарка", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар", ОАО "Элема", Ремонтно-механический завод КТУП "Минсктранс", а также объекты коммунального хозяйства - КУПП "Минскводоканал", УП "Спецкоммунавтотранс" и другие.

Проектом детального планирования сохраняется сложившаяся организация территории, равно как и система обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры.

До 2030 года здесь планируется реконструкция с увеличением параметров застройки следующих предприятий: СООО "Ремондис Минск" (включает строительство автомойки), ОДО "Экология города", УП "Ремавтодор Ленинского района г. Минска", Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента, РПТУП "Беларусьторг".

Также предполагается завершить строительство коммунально-складского объекта, реализовать участки для перспективного освоения под целый перечень объектов, в котором есть и административно-деловые, и производственные, и культурно-просветительный объект. Так, территорию ОАО "Мотовело" предлагается рассматривать как площадку для перспективного размещения технопарка республиканского уровня, включающего участки экспериментального наукоемкого производства, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, промотель, гостиницу.

Планируется выделение еще нескольких компенсационных участков и реализация градостроительного паспорта для размещения объекта производственного назначения.

Для предотвращения избыточного вредного воздействия на окружающую среду детальным планом предусмотрены мероприятия по технологической модернизации на ТЭЦ-2 "Минские тепловые сети", СООО "Ремондис-Минск", УП "Спецкоммунавтотранс", ТКУП "Минсктранс", филиале "Ремонтно-механический завод". Кроме того, прописан целый комплекс мероприятий по охране водных ресурсов, объектов растительного и животного мира, выполнению санитарно-гигиенических требований, обращению с отходами.

Общественное обсуждение по проекту пройдет с 12 августа по 5 сентября в форме информирования и анализа общественного мнения. Ознакомиться с экспозицией можно с 12 по 26 августа на цокольном этаже здания районной администрации, а также на ее официальном сайте в разделе "Общественные обсуждения".

Презентация градостроительного проекта состоится 14 августа в 17.30 в актовом зале администрации Ленинского района, которая является организатором общественного обсуждения. Разработчик проекта - УП "Минскградо".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают обсудить "Градостроительный проект детального планирования производственной зоны 13 П3 в границах проспект...
 
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