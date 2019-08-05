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Гомельский судэксперт собрал разорванные на 2 тыс. частей документы

06.08.2019 10:58 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Гомельский судэксперт собрал разорванные на 2 тыс. частей документы
Фото ГКСЭ

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе мошенники пытались скрыть преступление и разорвали документы на более 2 тыс. фрагментов. Эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Петр Радюк собрал большинство из них воедино, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ региона Руслан Габрилев.

Трасологическая экспертиза целого по частям оказалась задачей повышенной сложности. "В абсолютном большинстве случаев это стандартная операция, напоминающая сложение пазла. Однако на этот раз в качестве объектов для исследований было предоставлено более 2 тыс. фрагментов товарно-транспортных накладных и листов бумаги, перемешанных в хаотичном порядке", - рассказал Руслан Габрилев. Основная сложность заключалась в том, что большая часть кусочков была одинакового цвета и имела схожие реквизиты. Также отсутствовали многие ключевые фрагменты, которые не позволяли соединить некоторые части объектов воедино.

Эксперту необходимо было установить, составляли ли ранее данные фрагменты единое целое. "Для установления целого по частям необходимо правильное понимание механизма следообразования. Определить принадлежность частей единому целому удается благодаря сохранению на частях разделенных объектов взаимосвязывающих признаков, характеризующих как объект в целом, так и его особенности", - уточнил официальный представитель.

Благодаря скрупулезной работе и профессионализму эксперта большинство из данных фрагментов были соединены. Экспертиза позволила установить основные обстоятельства по делу работников одного из предприятий региона. Пытаясь скрыть факт мошенничества и уйти ответственности, они разорвали и выбросили документы. Заключение эксперта стало ключевым, основным и неопровержимым доказательством по делу.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе мошенники пытались скрыть преступление и разорвали документы на более 2 тыс. фрагментов. Эксперт Гомельского...
 
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