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КГК на своем сайте проводит опрос по доступности и качеству медисследований в Минске

06.08.2019 12:12 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

КГК на своем сайте проводит опрос по доступности и качеству медисследований в Минске
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля приглашает жителей Минска оценить эффективность использования медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения для оценки восприятия населением столицы качества и доступности медицинских исследований, сообщили БЕЛТА в КГК.

Речь идет о таком оборудовании, как ангиограф, ультразвуковой аппарат, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, рентген и др.

Интернет-опрос проводится на сайте контрольного ведомства до 1 сентября этого года.

Респондентам предлагается ответить на 12 вопросов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля приглашает жителей Минска оценить эффективность использования медицинского оборудования в учреждениях...
 
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