В Минске 10-11 августа изменится движение транспорта из-за асфальтирования ул.Могилевская

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 10-11 августа изменится движение пассажирского транспорта в связи с асфальтированием ул.Могилевской от ул.Толстого до ул.Володько, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

На это время отменяется работа троллейбусных маршрутов №19, 27, 51, 43, 59. Их заменят временные автобусы №19Т, 27Т, 51Т, 43Т, 59Т.

Также в течение двух дней автобусы пригородных маршрутов №429, 492-ТК, 493-ТК, 1308-ТК от ДС "Дружная" будут ходить по ул.Толстого, Московской, Чкалова с остановкой "Академия управления" по ул.Московская. Посадка пассажиров с остановки "Красивая" временно переносится на ул.Московскую на остановку "Академия управления".

Только 10 августа движение автобусов маршрутов №24, 65,1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК от РК Воронянского будет организовано по ул.Воронянского, Жуковского, Могилевской, Московской, Толстого, Мясникова и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы №43 от ул.Аранской до ДС "Дружная" поедут по ул.Маяковского, Свердлова, Бобруйской, пл.Мясникова, ул.Московской, Толстого в обоих направлениях.

Автобусы №52 от ул.Маяковского проследуют по ул.Свердлова, Бобруйской, пл.Мясникова, ул.Московской, Суражской в обоих направлениях.

Автобусы №85С от ул. Маяковского до ДС "Дружная" будут двигаться по ул.Свердлова, Бобруйской, пл.Мясникова, ул.Московской, Толстого в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановок "Аранская", "Ленинградская".

11 августа движение автобусов №24, 65, 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул.Воронянского будет организовано по ул.Чкалова, Московской, Мясникова и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы №43, 85С от ДС "Дружная" будут следовать по ул.Толстого, Бобруйской, Свердлова, Маяковского и далее по маршрутам без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы №52 в направлении Червенского рынка поедут по ул.Московской, Толстого, пл.Мясникова, ул.Бобруйской, Свердлова, Маяковского с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, в обратном направлении - как обычно.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №19Т, 27Т, 51Т, 43Т, 59Т 43, 52 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты №19, 27, 51, 43, 59.-0-