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Необычного белого воробья заметили в центре Минска

08.08.2019 17:52 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Необычного белого воробья заметили в центре Минска
Фото АПБ

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычного белого воробья заметили в центре Минска, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Птицу заметили возле здания Galleria Minsk на проспекте Победителей. Последний раз белого воробья в Минске видели возле кинотеатра "Октябрь" приблизительно 15 лет назад.

"Это домовый воробей, как и другие птицы рядом с ним. Не альбинос. У тех меланин (пигмент, который придает птицам темный цвет) вообще не вырабатывается, и глаза у них красные от крови. Помимо альбинизма есть и другая генетическая мутация, которая вызывает лейкизм (λευκός - "белый" с греческого). У птиц-лейкистов глаза темные, меланин вырабатывается, но почему-то не попадает в перья", - пояснил директор АПБ Александр Винчевский.

Вороны или галки с отдельными белыми перьями встречаются довольно часто. "Зимой возле Дворца спорта я даже видел одну ворону с белыми крыльями. А вот полные лейкисты встречаются редко", - отметил директор АПБ.

Делиться своими наблюдениями за птицами с орнитологами можно в телеграм-чате Ціў-ціў. Как отмечают в АПБ, среди необычных птиц могут встретиться и новые для Беларуси виды.-0-

Фото АПБ

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычного белого воробья заметили в центре Минска, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ). ...
 
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