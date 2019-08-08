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РЕПОРТАЖ: "Сдавать овощи в райпо выгоднее, чем торговать самому": как принимают излишки урожая в Копыле

09.08.2019 09:20 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: "Сдавать овощи в райпо выгоднее, чем торговать самому": как принимают излишки урожая в Копыле

Дождливая погода в июле не навредила овощам. Урожай настолько богатый, что многим белорусам удается не только законсервировать выращенную продукцию на межсезонье, но и сдать ее часть в заготовительные пункты потребительской кооперации. В этом убедились и корреспонденты БЕЛТА, посетившие Копыльское райпо.

Когда мы подъехали к магазину "Ивушка", где в это время развернулся мобильный заготовительный пункт, мужчина одну за другой загружал на весы коробки с луком, помидорами и огурцами. 18 кг, 27 кг, 28 кг - супруги Ольга и Вячеслав серьезно подготовились.

"Раньше мы выращивали овощи только для себя, - рассказывает Ольга. - А недавно оформили свое фермерское хозяйство. Теперь высаживаем лук, огурцы, помидоры, свеклу и картофель в больших масштабах. Урожай в этом году очень хороший, так что это только начало. В будущем планируем выращивать и фрукты: абрикосы, нектарины. Посмотрим, как пойдет".

По словам местной жительницы, сдавать овощи в заготовительный пункт выгодно. "Мы договариваемся с заготовителем и к определенному времени подвозим свои овощи к "Ивушке". Сейчас берут томаты по 45 копеек за кг, огурцы - по 50 копеек. Выгоднее сдать оптом, чем стоять и самому торговать", - считает она.

"Мы принимаем овощи у населения и в дальнейшем реализуем их в магазинах собственной розничной сети. Если остаются излишки, то их отдаем на предприятия: Клецкий и Червенский производственно-пищевые заводы, "ДорОрс", "Гамма вкуса", - рассказывает начальник отдела заготовок Копыльского райпо Иван Козел.

В этой должности он работает недавно - с декабря прошлого года, до этого был товароведом в райпо, ситуацией владеет в полной мере. "На сегодня мы заготовили косточковых плодов 13 т, овощей - 95 т, картофеля - 5 т, черники - 1 т, клубники - 8 т, вишни и малины - по 6 т", - перечисляет Иван Козел.

Цены на продукцию разные, они формируются с учетом качественных характеристик овощей и фруктов и ситуации на рынке. Например, чернику здесь принимают по Br3,8 за кг, лисички - Br4, белые грибы - Br6, вишню и черешню - Br2. Овощи традиционно дешевле: картофель и капуста - 50 копеек за кг, морковь и свекла - по 40 копеек за кг.

Дешевле всего берут яблоки - 15 копеек за кг. По объему заготовки Копыльское райпо занимает четвертое место в столичном регионе.

В это время к магазину свои мешки с яблоками привозят Александр с внуком Павлом, причем инициатором стал школьник. "Я каждое лето сдаю яблоки. В прошлом году привозил по пять-шесть мешков в день, зарабатывал по Br15. В основном тратил на мороженое, но много и в копилку положил. В этом году первый раз сдал яблоки, сегодня заработал Br5. Родители зарабатывают свои деньги, а я свои", - рассуждает он.

Пока мы общаемся, яблоки из мешков высыпают в кузов машины. К слову, обязанности взвесить, записать данные, рассчитаться, помочь выгрузить овощи и фрукты выполняет один человек на весь район - это заготовитель Копыльского райпо Анатолий Ткачук.

По его словам, желающих сдать яблоки в этом году много. "Начали принимать в конце июля, и уже под 100 т собрали. В основном в день загружаем по две машины, это по 10-12 т яблок. Желающих много, звонят даже со Слуцкого района, просят приехать. Договариваемся с населением, забираем плоды, везем на завод. Если до 18.00 не успеваем выгрузиться, то привозим яблоки утром", - делится заготовитель.

Маршрут составляется заранее с учетом месторасположения деревень, чтобы уменьшить транспортные расходы. Например, до обеда машина заезжает в Велешино, Старый Копыль, далее на выгрузку, а потом на Тимковичи, Черногубово.

"Рабочий дней иногда бывает очень длинный, но я уже 25 лет работаю в райпо, и мне моя работа нравится", - признается Анатолий Ткачук и отправляется в следующий пункт.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

 
 
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Дождливая погода в июле не навредила овощам. Урожай настолько богатый, что многим белорусам удается не только законсервировать выращенную продукцию на...
 
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