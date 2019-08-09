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РЕПОРТАЖ: Как ГАИ Минска ловила иностранных должников по штрафам

10.08.2019 15:42 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Госавтоинспекция с 8 по 11 августа в вечернее и ночное время проводит усиленную отработку отдельных участков дорог Минска. В мероприятиях задействована специальная техника, позволяющая в режиме реального времени вести контроль за транспортными средствами в потоке. На ночные улицы столицы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Ближе к восьми вечера пятницы у площади Калинина начали собираться участники операции. Первыми на место приехали представители Центра фиксации правонарушений - работники СЗАО "Безопасные дороги Беларуси".

Люди в желтых жилетах припарковали бус с оборудованием. Схема проста: в районах станций метро "Академия наук" и "Московская" установлены камеры. Они в режиме реального времени считывают номера проезжающих мимо машин. Данные поступают на компьютер в микроавтобусе.

Одна из задач СЗАО "Безопасные дороги Беларуси"- фотофиксация превышений скорости. МВД в свою очередь ведет административные процессы по фактам зафиксированных правонарушений. Перед нами наглядная иллюстрация: работник "Безопасных дорог" по рации передает данные о нарушителе инспектору ГАИ, тот останавливает машину. Затем водитель проходит в бус, где ему предоставляют доказательство превышения скорости, выписывают постановление, в итоге нарушитель оплачивает штраф.

"Отслеживаются должники по штрафам, в том числе иностранные, автомобили в розыске, транспортные средства, данные о которых передали нам из таможни. Выявляются машины с ворованными номерами", - рассказывает старший инспектор спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Денис Сивчак. По его словам, хватает и случаев с воровством номеров, когда украденные регистрационные знаки ставят на машину той же марки и спокойно ездят, не получая штрафы при фотофиксации превышений скорости и иные.

Начальник отдела по работе с нерезидентами СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" Алексей Мезин добавляет, что камеры фиксируют и авто, которые когда-либо фигурировали в делах, связанных с контрабандой. "Межгосударственный розыск тоже занесен в базы. Они все актуальные - обновляются практически каждый день", - отмечает он.

Первой останавливают Toyota на российских номерах. Но за рулем оказывается белорус. У него одно превышение, то есть половина базовой. Мужчина, по его словам, спешит, на оплату штрафа он затрачивает всего пару минут - через мобильный банкинг.

Сотрудник ГАИ останавливает BMW на российских номерах. Водитель, белорус с активной гражданской позицией, призывает все автоматизировать. "Перед иностранцами неудобно: на М1 вез двух австрийцев, и меня останавливали восемь раз. Они думают, что у нас какое-то полицейское государство. Надо просто присылать штрафы и делать автоматическую оплату", - предлагает мужчина. На машину у него доверенность, она принадлежит фирме.

Но тут дело в другом: штрафы приходят только резидентам Беларуси, по месту регистрации владельцев авто. А нарушения фиксируются у всех. Авто зарегистрировано за границей, а значит, нашим органам неизвестен адрес, куда прислать "письмо счастья", поясняет сотрудник ГАИ. "Так договоритесь с другим государством и шлите туда", - находит "простой" выход из проблемы водитель BMW. Как известно, белорусская и российская стороны занимаются вопросами информационного взаимодействия в этом направлении.

"Розыск!" - передает по рации сотрудник в микроавтобусе. Это значит, что обнаружено авто, которое разыскивается милицией, скорее всего, числится в угоне. Сотрудник ГАИ должен выловить в потоке и остановить красный Chevrolet Corvette с белорусскими номерами. Однако найти машину не удается. Инспектор садится за руль, включает маячки и выезжает на проспект.

Обратно сотрудник ГАИ возвращается без нарушителя. Выяснилось, что все в порядке: "Есть машины-двойники, то есть пара одинаковых машин - одна ездит в России, другая у нас. И одна из них действительно в розыске, а вторая - оригинал на тех же самых номерах. И вот это авто было оригиналом - водитель предъявил письмо уполномоченного лица, которое теперь постоянно возит с собой".

Считала камера и номера Subaru из Эстонии. "Приехал в гости. Завтра эстонский день в Минске. Я часто приезжаю - мой друг живет здесь", - рассказывает водитель. Превышение скорости на 13 км/ч камера зафиксировала на трассе в районе Ошмян - там, где эстонец пересекал границу. Штраф обычный - Br12,75. Оплатив его на месте картой, иностранный гость отправляется дальше.

Следующей в поле зрения сотрудников попадает легковушка с российскими номерами. За рулем грузин - гражданин РФ, который уже около 10 лет живет в Беларуси. Разговор с сотрудниками ГАИ приобретает эмоциональный оттенок, в итоге все же мужчина оплачивает 0,5 базовой и уезжает домой.

Сотрудники ГАИ примерно за два с половиной часа остановили около 15 иностранных должников по штрафам фотофиксации. Абсолютное большинство на российских номерах. При этом за рулем зарегистрированной в РФ машины часто был белорусский водитель. Почему? Ответ простой: не штрафуют за техосмотр, не приходят "письма счастья". Элегантное решение. До поры до времени.

Павел ГОРБАЧ,

фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция с 8 по 11 августа в вечернее и ночное время проводит усиленную отработку отдельных участков дорог Минска. В мероприятиях задействована...
 
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