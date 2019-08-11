ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде устанавливают памятник князю Гедимину

12.08.2019 17:03 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

В Лиде устанавливают памятник князю Гедимину
Фото отдела культуры Лидского райисполкома

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде устанавливают памятник великому князю литовскому Гедимину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Лидского райисполкома.

Разместится памятник на площадке перед Лидским замком. Начало строительство замка связывают с именем Гедимина, поэтому выбор места был неслучайным. Сегодня начались работы по установке бронзовой конной скульптуры весом около 3 т и высотой 6 м. Авторами выступили скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай.

"Еще будут продолжены работы с постаментом, необходимо нанести надписи, герб, установить таблички", - добавили в райисполкоме. Официальное открытие памятника запланирована к Дню города, который Лида традиционно отпразднует 7 сентября.

К слову, это не единственный памятник известной исторической личности, который в этом году будет открыт в Гродненской области. Как рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома, на центральной площади Слонима, который в этом году примет День белорусской письменности, появится памятник Льву Сапеге. Некогда издатель Статута Великого княжества Литовского был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался. На этой неделе, как ожидается, статуя будет отлита. В ближайшее время памятник будет установлен.-0-

Фото отдела культуры Лидского райисполкома

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде устанавливают памятник великому князю литовскому Гедимину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Лидского...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика