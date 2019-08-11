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Случай заболевания лошади сибирской язвой установлен в Столинском районе
12.08.2019 20:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
Инцидент имел место 10 августа. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель.
"Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных и другие", - отметили в пресс-службе.-0-
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщили БЕЛТА в...
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