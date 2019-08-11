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Случай заболевания лошади сибирской язвой установлен в Столинском районе

12.08.2019 20:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Случай заболевания лошади сибирской язвой установлен в Столинском районе
Фото из архива

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Инцидент имел место 10 августа. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель.

"Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных и другие", - отметили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщили БЕЛТА в...
 
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