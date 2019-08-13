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Международная археологическая экспедиция будет исследовать место переправы Наполеона через Березину

14.08.2019 11:54 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Международная археологическая экспедиция будет исследовать место переправы Наполеона через Березину
Реконструкция переправы Наполеона через Березину. Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная археологическая экспедиция осенью будет исследовать место переправы Наполеона через Березину, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас активно развивается подводная археология. Например, новые артефакты были найдены во время исследования Жаберского замка. В этом году в сентябре-начале октября будет проводиться международная белорусско-французско-бельгийская экспедиция на месте переправы Наполеона через реку Березина в Борисовском районе. Сейчас идут активные подготовительные работы. Институт истории НАН совместно с нашим партнером - дайвинг-центром "Морской пегас" - прорабатывает логистику, организационные моменты, приезд зарубежных коллег", - сказал Вадим Лакиза.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная археологическая экспедиция осенью будет исследовать место переправы Наполеона через Березину, сообщил сегодня на...
 
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  • Международная археологическая экспедиция будет исследовать место переправы Наполеона через Березину 11:54, БелТА
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