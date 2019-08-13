Топор I тыс. до нашей эры нашли в Любанском районе

Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топор I тысячелетия до нашей эры нашли археологи в Любанском районе, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы проводим широкомасштабные исследования на городище Обчин Любанского района. Там идет изучение оборонительных сооружений городища милоградской культуры - это первое тысячелетие до нашей эры. Научный руководитель полевых исследований - Сергей Линевич. Вечером 13 августа он мне сообщил, что выявлен новый уникальный железный артефакт - топор милоградской культуры, который датируется первой половиной первого тысячелетия до нашей эры", - сказал Вадим Лакиза.

Исследования продолжатся примерно до октября. "Городище в Любанском районе - историко-культурная ценность, которая будет полностью изучена, но на этом месте не останется. Там будет построен Нежинский горно-обогатительный комбинат. Это очень значимый инвестиционный проект для нашей страны. После того, как городище будет изучено, оно будет исключено из Государственного списка историко-культурных ценностей, но вся научная информация о нем сохранится", - отметил заместитель директора.

В Беларуси активно развивается охранно-спасательная археология в зонах новостроек. Работы в Любанском районе - один из примеров. "Если говорить о выданных разрешениях на проведение археологических исследований, то до 75-76% выдается именно на такие исследования. Это мировая практика. Сейчас XXI век, жизнь не стоит на месте, все время происходит интенсивное строительство. По белорусскому законодательству археологи проводят экспертизу, выявляют новые, еще не изученные исторические объекты и сопровождают исследования по всей стране", - рассказал ученый.-0-