В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Восемь бригад энергетиков из Витебской, Могилевской, а также Смоленской области отрабатывали навыки ликвидации нарушения энергоснабжения. Задания для бригад были самыми различными.: от ремонта обрыва провода до замены вышедшего из строя оборудования; от обеспечения временного энергоснабжения производственных помещений до ремонта поводов на вводе в жилой дом.













Самым зрелищным, на наш взгляд, было задание у бригады №4 Сенненского РЭС филиала «Оршанские электросети»: замена опоры на ВЛ. Мощная техника и слаженные действия сенненских энергетиков позволили в кратчайшее время убрать поврежденную непогодой опору, поставить новую и восстановить подачу электроэнергии.

























Ответственно подошли к выполнению своего задания и дубровенцы, показав четкое взаимодействие между энергетиками, медиками и сотрудниками РОЧС. Бригаде под руководством А.Ляпунова впервые за всю историю проведения учений нужно было показать не только ремонт проводов и снятие поваленного дерева, но и оказание помощи попавшему под действие оборванных проводов человеку (роль потерпевшего выполнил манекен).

















































По завершению общесетевой противоаварийной тренировки на территории производственной базы Дубровенского РЭС состоялся смотр спецоборудования и обмен мнениями. Конечно, больше всего интереса вызвало оборудование бригады ПАО «МРСК Центра-Смоленскэнерго».

























Как отметил Вячеслав Никитин, заместитель начальника распределительных сетей филиал Смоленскэнерго, такие учения позволяют обменяться опытом, подсмотреть какие-то технические идеи и приемы.

Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Валерий Поршнев отметил высокий уровень всех выполненных работ и поблагодарил участников тренировки за профессионализм и умелое взаимодействие.











