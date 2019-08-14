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В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

15.08.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

Восемь бригад энергетиков из Витебской, Могилевской, а также Смоленской области отрабатывали навыки ликвидации нарушения энергоснабжения. Задания для бригад были самыми различными.: от ремонта обрыва провода до замены вышедшего из строя оборудования; от обеспечения временного энергоснабжения производственных помещений до ремонта поводов на вводе в жилой дом.


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

Самым зрелищным, на наш взгляд, было задание у бригады №4 Сенненского РЭС филиала «Оршанские электросети»: замена опоры на ВЛ. Мощная техника и слаженные действия сенненских энергетиков позволили в кратчайшее время убрать поврежденную непогодой опору, поставить новую и восстановить подачу электроэнергии.


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

Ответственно подошли к выполнению своего задания и дубровенцы, показав четкое взаимодействие между энергетиками, медиками и сотрудниками РОЧС. Бригаде под руководством А.Ляпунова впервые за всю историю проведения учений нужно было показать не только ремонт проводов и снятие поваленного дерева, но и оказание помощи попавшему под действие оборванных проводов человеку (роль потерпевшего выполнил манекен).


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

По завершению общесетевой противоаварийной тренировки на территории производственной базы Дубровенского РЭС состоялся смотр спецоборудования и обмен мнениями. Конечно, больше всего интереса вызвало оборудование бригады ПАО «МРСК Центра-Смоленскэнерго».

В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

Как отметил Вячеслав Никитин, заместитель начальника распределительных сетей филиал Смоленскэнерго, такие учения позволяют обменяться опытом, подсмотреть какие-то технические идеи и приемы.
Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Валерий Поршнев отметил высокий уровень всех выполненных работ и поблагодарил участников тренировки за профессионализм и умелое взаимодействие.


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России


В Дубровенском районе завершилась общесетевая противоаварийная тренировка энергетиков Беларуси и России

 
 
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Восемь бригад энергетиков из Витебской, Могилевской, а также Смоленской области отрабатывали навыки ликвидации нарушения энергоснабжения. Задания для бригад...
 
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