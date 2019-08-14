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Предприятия "Беллегпрома" представят новые модели одежды и обуви на ярмарке у Дворца спорта

15.08.2019 18:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Предприятия "Беллегпрома" представят новые модели одежды и обуви на ярмарке у Дворца спорта
Фото из архива

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" представят свою продукцию на масштабной общегородской ярмарке "Пора в школу", которая пройдет у столичного Дворца спорта 17-18 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне.

Широкий ассортимент одежды для школьников предложат швейные и трикотажные фабрики "Славянка", "Калiнка", "Полесье", "Свiтанак", "Ромгиль" и "Алеся". Разнообразные модели обуви продемонстрируют предприятия "Чевляр" и "Отико".

Кроме того, в числе участников экспозиции - Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, которая является единственным производителем валяной обуви в республике, а также выпускает одеяла и подушки с наполнителем из овечьей шерсти.

Одежду, обувь, сумки и ранцы белорусского производства можно будет найти и в торговых объектах, которые откроют на ярмарке универмаги столицы. Цены на товары будут снижены.

В концерне отметили, что к учебному году 2019/2020 предприятия на 70% обновили коллекции. Выпущено 360 моделей швейных изделий, из которых 300 - абсолютно новые, а 60 - те, которые пользовались наибольшим спросом и получили положительные отзывы родителей. Трикотажные предприятия разработали 95 новых моделей. Школьникам предложено 356 моделей обуви, из них 226 - новых.

В создании одежды и обуви дизайнеры применяли оригинальные детали, новые виды тканей, декоративные кружевные элементы. Особое внимание уделено использованию натуральных волокон и кожи, свободных силуэтов, чтобы детям было комфортно. Также увеличилось количество моделей из трикотажных полотен.

Отпускные цены на продукцию сохранились на уровне 2018 года. Рост цен (не более 7%) произошел по отдельным моделям обуви за счет изменения дизайна и применения новых видов материалов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" представят свою продукцию на масштабной общегородской ярмарке "Пора в школу", которая пройдет у...
 
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