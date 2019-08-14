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Движение транспорта на участке пр. Независимости ограничат 16-19 августа

15.08.2019 20:26 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничено 16-19 августа по пр. Независимости на участке от ул. П.Бровки до ул. Толбухина по четной стороне в связи с асфальтированием улицы, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать с 23.00 16 августа до 6.00 19 августа.

По этой же причине вносятся временные изменения в работу общественного транспорта. По информации ГП "Столичный транспорт и связь", с 5.00 17 августа до 5.00 19 августа автобус №20 со стороны ДС "Ангарская-4" будет следовать до разворотного кольца "Академическая". Автобус №37 в направлении ДС "Карбышева" поедет по ул. Платонова, ул. Сурганова, пр. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении - без изменений.

Также в указанный промежуток времени возможна кратковременная остановка движения пассажирского транспорта на пересечении ул. Сурганова и пр. Независимости. А при укладке асфальта возле остановок "Дом Печати", "пл. Калинина", "Ст. м. Парк Челюскинцев" в направлении ул. Волгоградская движение всех проходящих маршрутов ненадолго отменят.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничено 16-19 августа по пр. Независимости на участке от ул. П.Бровки до ул. Толбухина по четной стороне в...
 
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