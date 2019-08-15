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Туристический потенциал Браславского района необходимо активно развивать - Кочанова

16.08.2019 18:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Туристический потенциал Браславского района необходимо активно развивать - Кочанова
Наталья Кочанова

16 августа, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Туристический потенциал Браславского района необходимо активно развивать, эта сфера может приносить серьезную прибыль всей стране. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня в Браславе на заседании райисполкома при рассмотрении итогов социально-экономического развития района за первое полугодие, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы Администрации Президента, сегодня Беларусь мало зарабатывает на туризме из-за недостаточной осведомленности о нашей стране за рубежом. "Вместе с тем возьмите II Европейские игры: какие прекрасные отзывы остались о них от всех, кто посетил. Еще одно уникальное событие - предстоящий легкоатлетический матч США-Европа. Сильнейшие команды спортсменов приедут к нам. Во многом это обусловлено спокойствием, порядком в Беларуси. А между тем это деньги и популяризация имиджа страны!" - отметила Наталья Кочанова. По ее мнению, Браславский район с его уникальной по красоте природой также обладает огромным потенциалом в сфере туризма. "В этом заключается одна из ключевых точек роста района, вокруг которой следует строить серьезный план развития других сфер: развивать современную комфортную инфраструктуру с объектами общественного питания, досуга, сельского экотуризма, подтягивать экспорт медицинских услуг, привлекать инвесторов. У вас есть возможность зарабатывать, приносить прибыль району, области, всей стране", - убеждена Наталья Кочанова.

Отдельное внимание глава Администрации Президента заострила на необходимости налаживания широкого информирования о возможностях и туристических предложениях Браславщины через различные источники и заинтересованные структуры, в том числе зарубежные.

В качестве положительного примера она привела работу организаторов фестиваля Viva Braslav. "Информация с приглашением на этот фестиваль за полгода звучала повсюду", - отметила Наталья Кочанова. Результат закономерен: в этом году спортивно-музыкальный оупен-эйр посетили 26 тыс. человек. Столько же туристов побывали за весь 2018 год в гостиницах, оздоровительных организациях и агроэкоусадьбах района. Последних на Браславщине насчитывается 300, это половина всех агроэкоусадеб Витебской области. И их, по мнению Натальи Кочановой, здесь должно быть больше. Самую высокую оценку она также дала проекту, реализованному райисполкомом с ООО "Китайско-Европейская Культура "Цзиньжэнь", по продвижению информации о Браславском районе в Китае.

Вместе с тем о недостатке информирования внутри Беларуси о возможностях района показательно свидетельствует следующий факт. Несколько лет назад для привлечения инвесторов распоряжением главы государства было согласовано предоставление 100 земельных участков на территории района для размещения объектов туристической сферы, в том числе агроэкотуризма. В настоящее время только пять из них оказались востребованы. "Есть над чем работать. Самое главное - видеть цель, к которой надо стремиться", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Наряду с этим глава Администрации Президента Беларуси акцентировала внимание на необходимость подтягивать все сферы: "Экономика - основа всего: будет она, будут и возможности решать иные задачи, стоящие перед вами по социальным объектам, строительству и другим направлениям".-0-

Фото Александра Хитрова

 
 
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16 августа, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Туристический потенциал Браславского района необходимо активно развивать, эта сфера может приносить серьезную прибыль...
 
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