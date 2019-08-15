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Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведёт приём граждан 20 августа

16.08.2019 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведёт приём граждан 20 августа

20 августа 2019г в Докшицах с 11-00 до 13-00 в кабинете 303  проведёт личный приём Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Павлович Андрейченко.

Записаться на приём можно по телефону 2-10-45.

 
 
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20 августа 2019г в Докшицах с 11-00 до 13-00 в кабинете 303  проведёт личный приём Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики
 
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