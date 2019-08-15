20 августа 2019г в Докшицах с 11-00 до 13-00 в кабинете 303 проведёт личный приём Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Павлович Андрейченко.
Записаться на приём можно по телефону 2-10-45.
|
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведёт приём граждан 20 августа
16.08.2019 — Новости регионов | Новости Докшицы
Источник материала: Новости Докшицы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведёт приём граждан 20 августа
20 августа 2019г в Докшицах с 11-00 до 13-00 в кабинете 303 проведёт личный приём Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)